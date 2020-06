Britney Spears: Un nouveau style qui fait des ravages, elle ne laisse rien à l’imagination

Britney Spears s’affiche sur Instagram dans une tenue qui fait sensation auprès de ses fans. La star porte une tenue très courte qui n’arrange pas les choses. Un petit haut au dessus du nombril, assorti à une petit short taille basse font chavirer le cœur de ses abonnés sur Instagram. La chanteuse en profite pour demander des nouvelles de ses fans. En effet, aux États-Unis, la crise sanitaire bat son plein et la pandémie n’a jamais été autant meurtrière. Avec ses photos, Britney Spears envoie de bonnes ondes à ceux qui la suivent et leur change les idées.

Britney Spears met le feu sur la toile

Les photos de Britney Spears ne laissent jamais ses abonnés indifférents. Sous chacune de ses publications, elle reçoit des milliers de compliments. Et cela reste notable car elle partage très régulièrement des photos et de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Elle ne lasse donc jamais ses fans malgré la fréquence rapprochée de ses posts. Et elle fait un carton le 17 juin dernier avec des photos d’elle dans une tenue estivale très courte et moulante. C’est le retour de la frange pour la jeune femme et son look fait des envieux.

La chanteuse espère que ses fans se portent bien étant donné les circonstances dramatiques. La pandémie est en effet beaucoup plus forte aux États-Unis qu’elle ne l’est en France ou en Europe. Britney Spears souhaite donc faire positiver ses abonnés en leur envoyant de l’amour. Ses photos, elle les partage alors dans le but de garder un contact étroit avec sa communauté. Mais également pour leur rappeler que tout finit toujours par s’arranger. Et Britney Spears est bien placée pour le dire. Car elle a elle-même traverser des périodes sombres durant lesquelles elle avait du mal à envisager un avenir radieux. Mais cela ne semble pas être le cas aujourd’hui. Car Britney Spears est souriante et resplendissante.

L’optimisme de Britney Spears fait chaud au cœur de ses abonnés

Malgré les difficultés et les tragédies que rencontrent le monde ces derniers temps, Britney Spears garde espoir pour des jours meilleurs. Avec sa tenue, elle rappelle à tous que l’été arrive à grands pas. C’est une saison chaude idéale pour faire la fête et se détendre. Pour passer de bons moments et laisser derrière nous tout le négativité accumulées dans l’année. Cela risque d’être difficile pour beaucoup de pouvoir envisager la suite avec sérénité. la pandémie met à mal l’économie dans le monde entier et fait des ravages dans la population. De plus, l’épidémie semble repartir de plus belle en Chine quoi se voit contrainte de confiner à nouveau la population à Pékin.

Voir cette publication sur Instagram 🌹🌹🌹 Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 15 Juin 2020 à 1 :25 PDT

Mais Britney Spears reste optimiste. Elle prend des nouvelles de ses fans et leur rappelle que la solidarité peut faire de grandes choses. L’amour est une notion qui serait capable de venir à bout de tous les aux de la planète. Si tout le monde agissait avec cette valeur en étendard, nous serions en effet beaucoup plus heureux.

Voir cette publication sur Instagram 🌹🌹🌹 Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 18 Juin 2020 à 1 :23 PDT

Les fans de Britney Spears adorent ses photos qui sentent bon l’été

Britney Spears fait beaucoup de bien à ses fans grâce avec ses messages plein de positivité. Et avec de telles photos, elle leur permet aussi de se changer les idées. Pouvoir la découvrir dans cette tenue d’été rappelle effectivement à tous que les vacances ne sont plus très loin. Et nous espérons bien pouvoir en profiter. Se projeter sereinement dans l’avenir permettra de nous éloigner des sentiments d’angoisse qui peuvent être les nôtres lorsque nous pensons à la pandémie. Mais il faut pas pour autant oublier que le monde va mal. Nous avons être conscients que le chemin reste encore long pour ne pas nous faire prendre de court. Par exemple, même soi la situation s’améliore en Europe, nous devons tous continuer de faire des efforts pour respecter les gestes barrières. Car cela reste malheureusement un des seuls moyens de contrôle que nous ayons pour continuer d’endiguer la pandémie.

Voir cette publication sur Instagram Today I choose happiness 🌸🌸😉☀️🌸 !!!! Une publication partagée par Britney Spears (@britneyspears) le 20 Mai 2020 à 12 :48 PDT

Britney Spears décide d’être heureuse

Cependant, apprendre à vivre avec ces gestes barrières vaudra mieux que de rester enfermer chez soi pour une durée indéterminée. Non seulement pour l’économie du pays mais aussi et surtout pour nos santés mentales et notre moral. Car passer du temps enfermé chez soi peut avoir tendance à jouer sur nos nerfs. Mais c’est surtout le fait de ne pas avoir de visibilité sur l’avenir qui peut devenir problématique. Comme Britney Spears, nous devons faire le choix d’être heureux quoi qu’il en coûte ! Cela est en effet beaucoup plus facile à dire qu’à faire, mais devons nous y efforcer pour notre bien-être. Et pour nous rassurer, nous pouvons déjà nous rappeler que l’humanité à déjà survécue à des crises sanitaires similaires. De plus, nos chercheurs ne sont qu’au début de de leurs études. Un vaccin pourrait donc voir le jour sous peu et nous devons rester optimistes dans cette optique.

Courage, patience et optimisme sont les clés d’un avenir serein. Et Britney Spears ajoute l’amour à cette liste. Ses fans sont totalement d’accord avec elle et la remercie de ses attentions.