Bruno « Les 12 Coups de midi »: Prêt à suivre les pas de Paul? Il s’exprime et se confie totalement!

D’après Jean-Luc Reichammn, Bruno, l’actuel Maître de midi, pourrait bientôt marcher sur les traces de Paul, l’ancien champion des 12 Coups de midi. En effet, l’animateur de TF1 estime que le jeune homme a toute sa place pour être un pensionnaire des grosses têtes. Pour autant, le champion a son mot à dire et sa réponse est surprenante. La rédaction de LD people va vous expliquer ce qu’il a dit exactement.

Bruno est-il protégé par Jean-Luc Reichmann ?

Les jours se suivent et se ressemblent et même quand il y a un changement de maître de midi. En effet, les téléspectateurs visent toujours ceux qui restent longtemps dans l’émission par les mêmes soupçons de favoritisme. Si vous vous souvenez bien d’il y a quelques mois, Paul avait fait douter de nombreuses personnes, ces derniers accusant TF1 de lui faciliter la tâche en posant de nombreuses questions dans son domaine de prédilection. Aujourd’hui, c’est la même chose avec Bruno.

Très fier de son nouveau champion, Jean-Luc Reichmann a posté une vidéo ou Bruno remporte sa seconde étoile en le félicitant. Si certains se se sont montrés contents pour le maître de midi, d’autres en profitent pour le tacler : « Mec ultra protégé par des questions d’une naïveté enfantine ! Ça tourne au ridicule, Jean-Luc !!! Les questions posées à notre Grenoblois autiste sont bien loin !!! » a notamment dit un internaute. Ni une, ni deux, l’animateur des « 12 coups de midi » a remis à sa place la personne : « N’hésitez pas à vous inscrire. Je vous attends avec grand plaisir. Bonne journée à vous également » a-t-il rétorqué. Effectivement, rien de mieux que de regarder par soi-même.

Bruno doit ses victoires à ses connaissances

Depuis le 20 janvier dernier, soit un peu plus d’un mois, Bruno est le maître de midi. Aujourd’hui, sa cagnotte s’élève à plus de 170 000 euros. Mais si certains pensent que la production de TF1 l’aide ou encore que Jean-Luc Reichmann lui donne des questions plus simples, l’actuel champion doit ses victoires grâce à ses connaissances. En effet, il y a quelques jours, il a notamment expliqué ce qu’il faisait pour avoir les réponses à toutes les questions : « J’ai plusieurs astuces. Quand je pensais que j’avais des lacunes dans un domaine, je faisais des fiches que je relisais pour m’entraîner » explique-t-il tout d’abord.

Le jeune homme poursuit son propos ensuite et explique comment il se mettait en condition pour le fameux « Coup fatal » : « Et pour être dans les conditions du plateau et du « Coup fatal », ce que je faisais, c’est que je me mettais dos à la télé, et j’essayais de répondre juste en écoutant votre voix. Parce que souvent, on a le réflexe de lire la question. J’essayais de répondre avant les Maîtres de midi, avant les challengers, pour être dans les mêmes conditions de stress ». Comme vous l’avez compris, pas question de tricher, il y a beaucoup de boulot derrière. La rédaction de LD People ne peut que le féliciter.

Bruno sur les traces de Paul ?

Lorsque Jean-Luc Reichmann évoque Laurent Ruquier a travers une question, il en profite pour lui faire passer un message à l’occasion de son 58e anniversaire. Le présentateur des « 12 coups de midi » en a également profité pour faire une allusion à Paul, l’ancien grand maître de midi, qui est devenu sociétaire des Grosses têtes sur RTL aux côtés du présentateur des Enfants de la télé sur France 2. D’ailleurs, selon lui, une autre personne pourrait suivre le destin du jeune homme : Bruno, l’actuel champion du jeu.

C'est à l'occasion du « Coup fatal » que Jean-Luc Reichmann a fait une petite suggestion sur les futurs projets du maître de midi :« Peut-être que vous aussi vous serez un jour sociétaire des Grosses têtes« , dit notamment l'animateur à l'actuel champion. Bruno n'a pas caché son envie de pouvoir évoluer vers une telle carrière et a dit : « j'attends l'appel« . Au moins maintenant Laurent Ruquier est fixé. On verra s'il fera appel au jeune homme dans les semaines à venir.