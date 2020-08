Buckingham: énorme coup de colère, la reine opte pour une décision très radicale !

Décidément, rien ne se passe jamais comme ailleurs en Grande-Bretagne. Si lors de chaque période estivale, la reine Elizabeth II et son époux quittent la résidence de Buckingham Palace pour leur résidence d’été dans le château de Balmoral en Écosse, il est d’habitude, que dès la fin de l’été ou au début de l’automne, ils regagnent Londres pour reprendre leurs activités et leurs obligations liées à la couronne. Mais cette année, les choses semblent un peu différentes.

Âgés respectivement de 94 ans et de 99 ans, la reine et son époux en accord avec leurs conseillers et avec leur entourage, auraient pris la décision de quitter Balmoral pour se rendre par la suite au château de Windsor dans lequel ils avaient déjà passé leur confinement. ” Sa Majesté devrait garder cela comme base dans un avenir prévisible et se rendre à Londres pour effectuer des engagements royaux à l’avenir quand il sera plus sûr “ pouvait-on lire dans les colonnes du magazine Hello. Quant au célèbre quotidien de Sunday Times, il confirmait également cette information en affirmant qu’on ne reverrait ni le prince Philippe ni la reine Élizabeth II d’Angleterre au palais de Buckingham avant 2021.

Si bien évidemment les membres de la couronne d’Angleterre, et plus particulièrement Son Altesse Royale Élizabeth deuxième du nom, possèdent de nombreuses résidences, le palais de Buckingham est la résidence officielle des souverains britanniques. Situé à Londres, le palais est à la fois le lieu où la famille royale respecte ses obligations, mais aussi celui où ils reçoivent les chefs d’État en visite. Une demeure éminemment touristique autour de laquelle se retrouve les Britanniques lors des grandes manifestations. On se rappelle, tous, des images de la foule se massant devant les grilles du palais comme lors de l’anniversaire de la reine, le mariage de Charles et Diana, la naissance de leurs enfants ou encore du parterre impressionnant de fleurs le jour de la mort de Lady Di.

Buckingham Palace est également l’endroit duquel les déclarations de presse émanant des bureaux royaux sont livrés à la population. Baptisé le palais de Buckingham en 1703, cette bâtisse est devenue très célèbre au fil des siècles alors qu’à l’origine, il s’agissait d’une demeure construite au 14e siècle, qui n’était en fait qu’un petit manoir érigé sur un sol marécageux et qui était traversé par une rivière qui coule toujours actuellement sous la cour et l’aile sud du palais.

Une demeure qui a vu au cours des années, un nombre incalculable d’événements qui auront marqué le royaume de Grande-Bretagne, mais également le monde entier. Lieu de grandes rencontres entre les personnalités les plus importantes de ce monde, bombardé à plusieurs reprises lors de la deuxième guerre mondiale, le lieu de signatures et de traités importants, c’est toute l’histoire d’Angleterre qui est réunie en un seul endroit. Le palais de Buckingham est également un lieu de travail dans lequel 450 personnes se pressent quotidiennement pour y remplir leurs tâches et aider au bon fonctionnement de la Couronne britannique.

Il est également un lieu de fête ou chaque année près de 50 000 personnes se pressent lors de très chics garden-parties ou de réceptions, de banquets ou dîners donnés dans les nombreuses salles de réception ou dans les jardins. Le palais de Buckingham est également un grand centre d’attraction pour les touristes puisque c’est exactement là, dans la cour devant le célèbre balcon que ce produit quotidiennement la relève de la garde pour le plus grand bonheur des visiteurs toujours très admiratifs devant ce protocole séculaire.

Cette année 2020 aura véritablement été à marquer d’une pierre noire pour la reine d’Angleterre qui aura vu les événements se déchaîner mois après mois. En effet, la Grande-Bretagne a été comme de nombreux pays du monde, fortement touchée par la crise du covid-19, ce qui a obligé l’entourage de Sa Majesté à prendre des mesures exceptionnelles pour sa propre protection ainsi que celle de ses proches. Mais 2020 aura été également l’année où elle aura vu son petit-fils Harry, renoncer à ses titres royaux pour s’exiler de manière définitive dans un premier temps au Canada et puis finalement aux États-Unis où il réside actuellement avec son épouse et avec leur fils Archie. Si on rajoute à ça, la crise du Brexit qui a sorti définitivement l’Angleterre de la Communauté européenne, Élizabeth II d’Angleterre aurait finalement bien besoin, d’encore un peu de repos après ces innombrables contrariétés.

Mais malgré son âge déjà bien avancé, la Reine reste très en forme même si certains médias britanniques, l’imaginent passer la main très bientôt et se retirer au profit de son fils Charles. D’autres pensent plutôt que par un jeu de lois ancestrales, il serait possible que la passation de pouvoir se fasse directement au profit de William qui deviendrait alors roi d’Angleterre. Mais il s’agit là bien évidemment de suppositions et de projections et rien ne dit qu’en réalité, Élizabeth II d’Angleterre ne décide pas d’honorer sa promesse faite très jeune fille lorsqu’elle a été couronnée, c’est-à-dire de prendre en main la destinée du pays, et ce, jusqu’à sa mort.

Ce qui est certain, c’est que les sujets de sa majesté resteront très attentifs aux prochains communiqués de presse émanant de Buckingham Palace pour savoir quels sont les projets de la Reine. En attendant pour ceux qui imaginent Élizabeth II, une dame très âgée passant les journées dans son fauteuil tout se souvenant de ses heures glorieuses avec nostalgie, ils se trompent grandement. Il semblerait en effet que la nonagénaire soit encore pleine d’énergie. Son séjour à Balmoral lui aurait fait le plus grand bien. Véritablement heureuse dans ce lieu, c’est là qu’elle aime se promener et monter à cheval durant de longues heures. Il s’agit également d’une résidence où l’étiquette et les obligations de la fonction royale sont légèrement adoucies. L’épouse de l’ancien Premier ministre Tony Blair assure avoir d’ailleurs vu, sa majesté la Reine d’Angleterre faire la vaisselle après un repas dans sa résidence écossaise. Chose impensable dans le palais de Buckingham dans lequel l’étiquette est respectée à la lettre.

Il faudra donc attendre l’année prochaine pour les Londoniens pour retrouver leur souveraine dans la capitale qui pour des raisons de sécurité, résidera à Windsor durant les prochains mois, avant de rejoindre Buckingham Palace probablement au début de l’année prochaine, sous réserve d’une évolution positive de la pandémie de covid-19.