Burger King est la risée totale sur la toile, les amateurs de Quick très énervés du remplacement du fast-food avec cette enseigne de mauvais gouts !

Burger King est une chaîne de fast food appréciée, en France et ailleurs. Son goût fumé si particulier a fait son succès. Mais les rapports entre les amateurs de restauration rapide et l’enseigne se sont tendus rapidement. En effet, lorsqu’il a été clair pour les consommateurs que Burger King remplacerait Quick sur tout le territoire, tout n’a pas coulé de source. Des fans de Quick s’en prennent alors à Burger King sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas prêts à dire adieu à leurs restaurants favoris.

Burger King n’est pas encore accepté partout en France

Burger King a très bien su jouer ses cartes pour s’installer en France. Avant son arrivée, Quick et McDonald’s tenait la tête des fast food du pays. Quick est bien souvent bon second derrière McDonald’s. Aussi, ce sont alors les boutiques Quick qui sont rachetées les unes après les autres par Burger King dans la France entière. Si certains se réjouissent de pouvoir compter sur une nouvelle enseigne de restauration rapide, ils le sont moins lorsqu’ils réalisent que cela signifie la disparition d’une ancienne. Adieu Quick et bienvenue à Burger King ? Les internautes laissent exprimer leurs frustrations à ce sujet. Bien que cela fasse maintenant plusieurs années que les Quick ferment les uns après les autres pour voir ouvrir des Burger King, certains se refusent à laisser partir leurs recettes préférées de hamburgers.

Les fast food sont-ils prêts à tout pour les clients ?

Mais malgré les apparences, Burger K essaie de faire en sorte que la transition se déroule sans accrocs. En effet, ce sont d’immenses pancartes, placardées devant les restaurants Quick sur le point de changer d’enseigne, qui préviennent les consommateurs des semaines à l’avance pour éviter toute surprise. De plus, Burger King a adapté certains de ses burgers pour qu’ils rappellent ceux proposés par Quick. Tout est fait pour que les clients habitués à Quick ne soit pas trop perdus en entrant dans un Burger King. Mais impossible de satisfaire les véritables fans de Quick. Ils restent déçus de voir leurs restaurants fermer. Et en le faisant savoir, ces internautes ont espoir que Burger King fasse un geste. En rachetant les restaurants Quick, peut-être pourrai-il en laisser quelques-uns en place ?

Rien n’indique que des enseignes Quick pourraient subsister en France. Alors, il existe une solution pour les vrais clients qui ne peuvent pas se rendre dans d’autres chaînes de fast food. En effet, il faudra qu’ils se rendent en Belgique pour retrouver leurs menus fétiches. Burger King ne semble pas prêt à plier sous la pression des fans de Quick. En revanche, l’enseigne souhaite forcément les convertir à ses menus. Ainsi, peut-être que des offres promotionnelles alléchantes pourraient voir le jour. L’occasion d’enterrer la hache de guerre entre les fans de Quick et Burger King.