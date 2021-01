Burger King et McDonald’s dans la tournante par un nouveau concurrent? Fat Burger arrive en France et va créer le buzz

Dans le monde de la restauration rapide et plus particulièrement des hamburgers, Burger King et McDonald’s se taillent la part du lion en France. Pourtant, les deux enseignes américaines vont devoir bientôt jouer avec un nouveau concurrent. En effet, une autre marque venue d’outre-Atlantique a décidé de s’implanter dans l’Hexagone. Ce restaurant de burgers détient d’ailleurs une particularité étonnante. Ainsi, la chaîne vend le sandwich le plus gras du monde. LD People vous explique tout !

McDonald’s et Burger King : la fin d’un quasi-monopole

D’abord, Paris !

80 % des hamburgers consommés en France sont issus de chez Burger King ou de chez McDonald’s. Bien sûr, quelques autres enseignes vendent cette spécialité venue d’Amérique. Enfin, qui est la plus consommée aux États-Unis ! Car selon les experts, l’origine du hamburger est régulièrement discutée. Pour certains, le célèbre sandwich viendrait en réalité d’Allemagne ; les migrants l’auraient importé lors de leur exil sur la terre de l’Oncle Sam. Mais en tout cas, c’est bien aux États-Unis que l’on rencontre le plus grand nombre de consommateurs. En France, près de 1,7 milliards de hamburgers sont vendus chaque année.

Mais aujourd’hui Burger King et McDonald’s voient un concurrent de taille faire son apparition. En effet, Andy Wiederhorn, PDG de Fat Brands a annoncé la prochaine installation de deux de ses restaurants en France. Cette enseigne de restaurant américains existe depuis des années 50. Et c’est la première fois qu’elle pense à s’installer à Paris. Les premiers restaurants devraient voir le jour dans les 18 mois. Mais cette chaîne de fast-food détient une particularité par rapport à McDonald’s et Burger King. LD People vous dévoile laquelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fatburger (@fatburger)

Fatburger arrive en France !

Après les célèbres Big Mac et Whooper, les Français vont donc faire la connaissance de Fatburger. Car les sandwichs de la chaîne américaine sont en effet les plus gras du marché. C’est même l’un de leurs arguments marketing. Si le sandwich de McDonald’s compte 495 kcal, celui de Fatburger culmine à près de 600 calories pour sa version moyenne et va jusqu’à 2050 calories pour le XXXL. Ce burger contient 3 steaks hachés et est donc réellement impressionnant. Burger King et McDonald’s vont donc désormais devoir composer avec un nouveau concurrent, très connu sur le marché américain. Mais en Europe, l’enseigne est loin d’être aussi célèbre que les deux mastodontes du marché. Alors que propose ce nouveau restaurant, temple de la culture américaine ? LD People vous en dit plus…

L’enseigne Fatburger propose également des burgers de poulet, des hot-dog, des Chili cheese fries et des sweet potatoes… Par contre les tarifs n’ont pas encore été communiqués pour l’instant. Il reste une autre question : comment Fatburger va se positionner par rapport à Burger King ou à McDonald’s ? Car une véritable guerre concurrentielle existe entre les deux plus grands acteurs du marché. Mais en réalité, Fatburger n’est pas la seule nouvelle tentative américaine pour arracher des parts de marchés dans l’Hexagone. En effet, les restaurants Five Guys ont déjà fait leur apparition en 2016. Les amateurs du genre devront encore un peu patienter avant de découvrir ce nouvel arrivant du secteur. Mais en tout cas Fatburger arrive avec un élément de poids ! La garantie d’avoir le burger le plus riche, du moins en calories !