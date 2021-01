Burger King : L’étrange message envoyé par la chaîné à ses clients affole les consommateurs

Quelques heures plus tard, Burger King annonce une bonne et une mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. En effet, dans une vidéo, la chaîne de Fast-food explique qu’un nouveau burger allait faire son apparition dans le menu King Deal. Mais la mauvaise nouvelle, c’est que le prix habituel de ce menu augmentera de…5 centimes : « Vous vous souvenez du menu King Deal à 4,95 euros de Burger King ? On a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne : Double Texas Bacon » peut-on lire dans la publicité.

Bonne mauvaise nouvelle. pic.twitter.com/SpQfGuPbP8 — Burger King France (@BurgerKingFR) January 26, 2021

Et encore une fois, ça a fait mouche auprès des internautes. Ces derniers louent l’excellente communication de la marque américaine : « Les meilleurs en communication ! Même pour 5 centimes ils arrivent à faire un truc propre !« , « Bel exemple de comment annoncer une petite hausse de prix de façon assumée et décomplexée » pouvait-on notamment lire dans les commentaires. Nous aussi à la rédaction de LD People on adore la communication de Burger King. Et vous?