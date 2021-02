C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine « troublée » par un invité, la présentatrice part en fou rire!

Tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine accueille deux invités sur son plateau de l’émission C à vous. Habituée des gaffes, la présentatrice de France 5, passe souvent dans les bêtisiers pour ses fameux fous rires. Ce fut une fois de plus le cas, le 9 février dernier.

Anne-Elisabeth Lemoine fait partie des animateurs de télévision habitués des fous rires et des gaffes. Elle est dans la spontanéité et rire souvent est devenu une de ses marques de fabrique. Dans l’émission C à vous, les occasions sont nombreuses de pouvoir déraper à tout moment. Pour masquer une gêne ou une nervosité, Anne-Elisabeth Lemoine se met à rire. L’émission est en direct et donc les imprévus sont toujours réguliers.

💬 « Écrire, comme plaider, c’est pratiquer une sorte d’errance à l’intérieur de soi-même. »#RichardMalka signe le roman Le Voleur d’amour, une fiction gothique et sanglante 👇#CàVous pic.twitter.com/aUNHhV3Bgt — C à vous (@cavousf5) February 9, 2021

Anne-Elisabeth Lemoine, une habituée des fous rires

Les séquences qui dérapent plaisent beaucoup aux téléspectateurs. Le 4 décembre 2020, tandis qu’Emilie Tran Nguyen parlait de l’élection de Super Mamie France décrochée par une Marseillaise, la présentatrice avait été étonné de voir les prestations farfelues qui avaient eu lieu durant l’élection. Les mamies sont jugées surtout sur leur talent. Des prestations râtées qui avaient fait marrer la présentatrice. « Je pourrai bientôt concourir, je chante presque aussi bien ! », avait-elle dit.

Un raté en plein direct

Le 9 février dernier, Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs accueillaient Richard Malka. Il s’agit d’un avocat expert dans la liberté d’expression mais aussi la laïcité, il vient de sortir son deuxième ouvrage qui s’appelle Le voleur d’amour. Durant l’interview de l’avocat de Mila, Marion Ruggieri a précisé qu’il avait été l’un des fervents défenseurs des Unes controversées de Charlie Hebdo, avant l’attentat qui a frappé la rédaction du média.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par C à Vous (@c_a_vous)

Tandis que la chroniqueuse pensait faire démarrer un extrait vidéo le voyant quelques années auparavant défendre ses points de vue au sujet de Charlie Hebdo, elle a été stoppée par Anne-Elizabeth Lemoine qui lui a dit : « On l’a déjà vu ! ». Se disant elle-même comme « troublée », Anne-Elisabeth Lemoine est partie dans un énorme fou rire, totalement incontrôlable. Les téléspectateurs se sont régalés de cette séquence.

Anne-Elisabeth Lemoine, une présentatrice en vue

Ces dernières années, Anne-Elisabeth Lemoine a connu une visibilité de plus en plus forte. En effet, les audiences de C à vous sur France 5 sont très satisfaisantes. La présentatrice parle beaucoup d’actualité et de culture. Ses invités sont très variés. Il y a des hommes politiques mais aussi des chanteuses, mais également des comédiens. L’ambiance est vraiment très détendue.

Ce qui fait le succès de l’émission, ce sont aussi les chroniqueurs qui sont très bons. A l’image de Patrick Cohen qui livre régulièrement des éditoriaux de grande qualité. Sur les réseaux sociaux, les séquences de l’émission sont aussi très vues et très partagées. L’émission fait souvent le buzz. Récemment, Anne-Elisabeth Lemoine a remplacé au pied levé Anne-Sophie Lapix pour l’émission « Le grand échéquier ». La jeune femme s’en est très bien sortie.