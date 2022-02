C’est le début de la chimio pour Florent Pagny le coach de The Voice est atteint d’un cancer !

Alors qu’il entame une chimiothérapie, le chanteur de 60 ans a tourné une nouvelle vidéo avec Patrick Fiori et Patrick Bruel en Corse, vendredi 4 février.

Dix jours après avoir annoncé sur Instagram qu’il était atteint d’un cancer inopérable du poumon et qu’il devrait suivre une chimiothérapie d’au moins six mois, Florent Pagny est parti en Corse avec Patrick Fiori, Patrick Bruel et Jean-Charles Papi. » Chimio a commencé, mais la vie continue. Très belle journée en Corse avec mes camarades de chant », a-t-il posté sur Instagram le samedi 5 février, en légendant deux photos prises lors de l’enregistrement de la vidéo la veille. Même s’il a été contraint d’annuler sa tournée de retour, le chanteur, malgré ses problèmes de santé, n’a pas perdu son énergie et s’est montré un bon camarade lors du tournage du clip au Cap Parata.

Florent Pagny plus fort que jamais face au cancer

Florent Pagny a tenu à être présent dans la story Instagram de Patrick Bruel du vendredi 4 février. L’interprète de Savoir aimer, professionnel et perfectionniste, demanda à son collègue de l’aider à respecter la mélodie du chant corse. Vous pouvez le voir demander des conseils. Patrick Bruel explique sur sa Story Instagram : « On vient de tourner un clip magnifique pour le prochain album de Patrick Fiori, la deuxième édition de Corsu, une chanson extraordinaire en hommage à la Corse dans cet endroit si beau et incroyable ».

Patrick Fiori, qui avait déjà partagé le duo J’y vais avec Florent Pagny en 2020, a ajouté : « Si beau et incroyable parce qu’il y a des artistes si beaux et incroyables, comme Patrick, comme Florent, comme Jean-Charles Papi ».

« C’était chouette. Une belle journée », conclut Patrick Bruel. Vendredi 4 février, Florent Pagny se produisait dans Symphonie pour la vie en soutien à Pièces Jaunes, non seulement en Corse, mais aussi en France 3. 12 janvier aux Folies Gours, l’émission a été filmée. Avant la découverte de sa tumeur au poumon, il a eu le temps de tourner la majorité des épisodes de la nouvelle saison de The Voice, qui débute sur TF1 le samedi 12 février.

Avant le cross-battles du mercredi 9 février, le général historique sera dans le fauteuil rouge pour l’enregistrement du Cross Battle des lundi 7 et mardi 8 février. Ils devraient faire une apparition. Pour les producteurs de l’émission et TF1, la santé de Florent Pagny reste une priorité absolue.

Le vibrant hommage de Vianney à son ami

Sur Instagram live, Vianney à réagir à l’annonce du cancer du poumon de son ami dans The Voice. Après six minutes de discussion avec ses followers, le chanteur a dédié une reprise de Et un jour, lui a dédié une reprise d’une femme.

« Le plus important, c’était que je m’adresse à Florent directement. Je voulais lui dire tout mon soutien, évidemment. On s’est éclatés à The Voice et pour ceux qui ne le savent pas, je dois beaucoup à Florent. Mes premiers concerts, c’était avec lui, en première partie », raconte Vianney.

Puis qu’il est évident que Florent n’a pu suivre ce live, le chanteur assure qu’il lui dira « à The Voice bientôt, en espérant que tu sois avec nous ».

Les deux coachs ont travaillé sur cette émission de talents, dont le tournage a eu lieu à la fin de l’année dernière.