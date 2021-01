”Ça a été un choc”, Michel Drucker fait des confidences très poignantes sur son état de santé

Presque remis sur pied, Michel Drucker accepte de revenir sur ces terribles derniers mois. Dans une interview accordée à sudinfo.be, le présentateur parle de son véritable calvaire. En effet, l’animateur de 78 ans a véritablement cru vivre ces derniers jours ; malgré une hygiène de vie irréprochable. Aujourd’hui en rééducation et en convalescence, l’homme fort de France Télévisions ne cache pas son bonheur de s’en être sorti. Pourtant, le chemin aura été très difficile. LD People vous livre les déclarations d’un véritable miraculé.

Michel Drucker : un retour envisagé après avoir vu la fin arriver

Le jour où tout a basculé

Michel Drucker est connu pour être un grand sportif et ne pas être un homme d’excès. Passionné par le sport, le journaliste et présentateur n’a jamais bu ni fumé au cours de sa vie. Il s’astreint quotidiennement à une véritable hygiène de vie et est très attentif à tout ce qui touche sa santé. Parfois, cela devient même une obsession. Puisqu’il se définit lui-même comme un véritable hypocondriaque. D’ailleurs, ses craintes tant redoutées se réalisent finalement. Ainsi, Michel Drucker doit être hospitalisé dans un état critique.

En effet, l’homme de télévision connaît un grave problème cardiaque aux lourdes conséquences. Malgré tous les efforts du corps médical, le compagnon de Dany Saval est effectivement au plus mal. Plusieurs mois après ce véritable coup de tonnerre, Michel Drucker se confie sur cette longue épreuve. En effet, l’animateur revient à la une de l’actualité. Michel Drucker envisage d’ailleurs la reprise de ses activités à la télévision en mars ou en avril prochain. Mais il parle également de cette hospitalisation qui a véritablement changé sa vie. LD People revient sur ce témoignage touchant.

Une renaissance

Face aux journalistes belges, Michel Drucker parle à cœur ouvert. ” Je reviens de loin ! J’ai subi une opération très lourde… Moi qui étais persuadé qu’il ne m’arriverait rien avec mon organisme, ma discipline et ma passion pour le sport ! Je n’ai pas eu de chance, mais je vais mieux. Je me réconforte aussi en me disant que si j’étais resté en bonne santé, tout le secteur artistique est à l’arrêt depuis plusieurs mois. J’aurais été confiné chez moi, je n’aurais pas pu faire mes émissions au studio, avec des invités et du public “. Malgré ces mots rassurants, Michel Drucker prend conscience de ce à quoi, il a échappé.

” Ça a été un choc ! Je sais maintenant ce que c’est une grosse opération. C’est la première fois que j’ai un tel problème de santé ! J’avais fini par croire ce qu’on disait de moi : ‘Ah, Michel Drucker, il est invincible !’ “. Toujours dans les mains des médecins, Michel Drucker reprend peu à peu du poil de la bête. Et il a une véritable obsession : retravailler rapidement. ” Ce sera ma 57e saison et je me suis réellement demandé si j’allais un jour pouvoir refaire mon métier. À mon âge, pour se remettre de ça, ce n’est pas évident ! Il y a des hauts et des bas, mais j’ai retrouvé le moral “. Les fans de Michel Drucker seront donc heureux d’apprendre que l’illustre présentateur va désormais beaucoup mieux. Et surtout qu’il envisage de revenir très vite.