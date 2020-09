Ça commence aujourd’hui: Faustine Bollaert fait une surprise très touchante à Paul (12 coups de midi)

Paul, l’ancien grand gagnant des Douze coups de midi, n’en finit pas de faire parler de lui. Une chose est sûre : il sait communiquer comme un pro. Ce vendredi 25 septembre 2020, Faustine Bollaert recevait en effet le chouchou de Jean-Luc Reichmann sur le plateau de Ca commence aujourd’hui. Dans ce numéro chargé d’émotions, il a partagé avec la présentatrice son étonnant parcours.

Paul: “C’était assez incroyable”

Paul El Kharrat marquera l’histoire du jeu télévisé de France 2. Le jeune homme a quand même remporté 152 victoires et 691 522 euros de gains ! Il revient sur ce succès incroyable : “C’était quand même assez incroyable. Je dis rarement ça de moi, je ne dis pas ‘Je suis incroyable’, j’ai plutôt une faible estime de moi mais à la vue de tout ce que j’ai fait, je ne m’en serais jamais senti capable quelques mois après” confie-t-il.

Paul se cache pas sa dépression dont il souffre régulièrement, notamment avant sa participation à l’émission de France 2. Il souffre également du syndrome de la maladie d’asperger, une forme d’autisme.

Paul: « Ça avait mal commencé en plus ! »

“Quand je vois ce que j’ai fait, je me dis que c’est assez impressionnant parce que 153 (participations, ndlr) avec du public, des sollicitations sensorielles, des gens qui crient, qui parlent, des bruits, des lumières, je me dis que jamais je n’aurais tenu ça. Et puis ça avait mal commencé en plus ! A la fin je me dis quand même d’avoir fait ça avec toutes les difficultés que j’aies et que ça sous-entend”, se félicite-t-il.

Faustine Bollaert lui fait une surprise très touchante.

Pour l’occasion, Faustine Bollaert avait préparé une surprise pour son invité. Il a reçu un message vidéo d’une femme qui compte énormément pour lui : “Coucou Paul, c’est Marie-Thérèse, ta maman adoptive de la Martinique. Je voulais juste te faire ce message pour te dire combien je suis fière de toi. Tu touches mon coeur, ma vie, et la vie de tous les membres de ta famille. Continue comme ça, poursuis ton chemin, sur cette voie. Je suis sûre que le bonheur est au bout du chemin. Je te souhaite le bon, le bien, le meilleur. Bien à toi mon chéri, ta maman qui t’aime très fort“, lui a dit chaleureusement Marie-Thérèse.

Paul ne cache pas son émotion. Il explique à Faustine Bollart pourquoi Marie-Thérèse compte autant pour lui : “C’est elle qui s’est occupée de nous quand on était en Martinique. Quand ça n’allait pas trop, elle se substituait à maman des fois pour aller nous chercher. » Le message de Marie-Thérèse est allé droit dans le cœur du jeune homme qui a conclu : « Elle pleurait devant la télé quand elle me voyait ». Une très belle histoire comme on les aime !