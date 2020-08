“Ca craint” PHOTO Cyril Lignac un “mauvais exemple”? Ce cliché qui a mis en colère les internautes

La star de M6 Cyril Lignac a mis en ligne une vidéo de lui sur son compte instagram où il s’afficher en train de faire de la moto dans les rues de Paris. Jusqu’ici, rien d’anormal sauf que le chef-star de M6 ne portait pas de protections ! Cette vidéo a choqué les internautes, d’autant plus que Cyril Lignac a déjà eu un accident en scooter en 2016.

Cyril Lignac était très apprécié des Français avant le confinement. Mais depuis le confinement, il s’est rapproché d’eux au point de faire partie de leur quotidien ! Avec son émission Tous en cuisine, diffusée chaque jour à 18h45 sur M6, l’animateur de 42 ans leur apprenait de nouvelles recettes toujours plus dépaysantes les unes que les autres. Et ce sont des millions de téléspectateurs qu’il a fidélisé chaque soir autour de son assiette. Joey Starr, Ary Abittan ou encore Stéphane Bern, il recevait même des invités de marque qui s’exerçait avec lui aux joies de la cuisine par visioconférence.

Pendant le confinement, l’émission a connu de très bonnes audiences. Malgré sa déprogrammation le 12 juin dernier, et son arrêt qui devait être définitif, elle devrait être de nouveau au rendez-vous sur les écrans prochainement. C’est une bonne nouvelle pour le public qui s’est véritablement attaché à Cyril Lignac comme s’il faisait partie désormais de la famille. Sur son compte instagram, c’est désormais 2,4 millions de followers qui suivent son quotidien, très souvent lié à la confection de plats, mais pas seulement… Lundi 17 août, sur ce réseau social, Cyril Lignac arborait son plus grand sourire sur une moto. Il portait un casque et des gants mais aucune veste de protection. A la place, juste un T-shirt !

Cyril Lignac victime d’un accident de scooter

Nombreux de ses admirateurs se sont empressés de lui faire des remarques quant à son manque de sécurité sur la route. Certains ont même déclarés que cette personnalité publique suivie par des millions de personnes faisait preuve d’immaturité et d’irresponsabilité en donnant un très mauvais exemple. L’ex de Sophie Marceau s’est même fait vertement critiqué pour ne pas porter de gants alors qu’en fait, il en portait mais ceux-ci, de couleur chair, étaient difficilement visibles sur la vidéo. “Regardez bien, il a des gants. Par contre aucune autre protection, et ça ça craint”, c’est ainsi ce qu’a expliqué l’un des followers.

Si tant d’internautes se sont offusqués de cette tenue peu réglementaire, c’est aussi parce que Cyril Lignac a déjà eu un terrible accident en deux roues. C’était en novembre 2016 : à Paris, alors qu’il venait d’inaugurer un nouveau restaurant, Cyril Lignac est percuté par une voiture. Il est alors hospitalisé et doit ensuite rester alité pendant deux mois pour soigner une fracture du tibia et une fracture du péroné de la jambe gauche. A en croire certains internautes, Cyril Lignac n’aurait pas retenu la leçon. Malgré les critiques, la vidéo est en tous cas toujours visible sur instagram.