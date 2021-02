« Ça me fout la trouille »: Benjamin Castaldi a peur de quelque chose dans sa propre maison!!!

Ce jeudi 4 février, Benjamin Castaldi a fait une grosse révélation sous les projecteurs de TPMP. En effet, suite à l’affaire Richard Berry, le chroniqueur a révélé sa propre peur concernant sa famille !

L’affaire a fait grand fracas ! En effet, la fille de l’acteur Richard Berry, Coline Berry Rojtman, a porté plainte contre son père. Elle l’accuse de l’avoir forcée à jouer au “jeu de l’orchestre” avec une autre petite fille quand elle avait 7 ans. Aujourd’hui âgée de 45 ans, la plaignante indique que sa belle-mère, Jeane Manson, et sa demi-sœur, Shirel, auraient également participé à ce jeu.

La chroniqueuse Isabelle Saporta a résumé cette affaire dans les Grosses Têtes, sur RTL. la Elle déclarait ainsi : « Je suis très gênée par cette affaire-là, j’ai l’impression d’être au milieu d’une crise familiale qui ne nous regarde pas tout à fait, qui n’a pas été tout à fait réglé en amont, et dans laquelle on est au fond des voyeurs obligatoires« .

Quant au principal intéressé, il s’est défendu sur son compte Instagram. « Je n’ai jamais eu de relations déplacées avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses », a-t-il en effet fait savoir. « Coline, elle-même enceinte, a réagi avec une violence extrême, puis, dans un mail envoyé à ma femme, elle a pour la première fois fait allusion au fait qu’elle aurait été ‘abusée' », a-il ensuite poursuivi.

Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête. En attendant, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Benjamin Castaldi a livré ses propres craintes dans TPMP jeudi 4 février.

Ça lui fout “la trouille” !

Le chroniqueur de C8 vit en couple avec la directrice de casting Aurore Aleman. Ensemble, ils élèvent leur bébé Gabriel, né en 2020. Leur famille est recomposée puisque l’ancien présentateur de Secret Story a de son côté 3 garçons : Simon, Julien, Enzo. Il vit également avec les filles d’Aurore Aleman : Jade et Louise. « Ce sont des jeunes filles, il y en a une qui a 16 ans et l’autre qui a 20 ans ». Le chroniqueur précise qu’il fait preuve de pudeur à tout moment envers elles.

Ça ne l’empêche pas d’avoir « la trouille ». « Il faut être très vigilant à ce qu’on peut faire, à la façon dont on se comporte avec les enfants, même quand on pense que ça n’est pas grave parce que un jour ou l’autre ça peut nous remonter à la figure ». Et d’ajouter : « parfois les adultes, on peut avoir des comportements qui par la suite, au fil des ans se transforment, alors soit en vérité, mais aussi parfois en fantasmes ».

« Castaldi il sortait de la douche«

Alors, quand il sort de la douche désormais, c’est systématiquement avec “une serviette et un peignoir« . « Qu’est ce qui me dit que dans 10 ans, elle va pas aller dire ‘ben Castaldi il sortait de la douche’ ?« .

Même sa femme reste vigileante et Benjamin Castaldi le comprend tout-à-fait. « Parfois quand je ne fais pas gaffe, Aurore me rappelle à l’ordre et elle a complètement raison ». Au sein de LDpeople, on ne peut qu’être d’accord avec eux !