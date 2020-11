“Ça n’a rien à voir !” Cyril Hanouna appelle en direct Aya Nakamura, elle le recadre directement

Décidément Aya Nakamura fait beaucoup parler d’elle ces derniers jours. Et pas uniquement concernant sa musique. Sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna l’appelle en direct. En effet, le célèbre présentateur de C8 veut connaître la version de la chanteuse sur différentes rumeurs. Car l’absence de la chanteuse dans l’émission Quotidien de Yann Barthès, a véritablement fait grand bruit.

TPMP : Cyril Hanouna appelle Aya Nakamura directement sur son portable

La chanteuse fait faux-bond à Yann Barthès

Cyril Hanouna et Yann Barthès sont concurrents. Depuis de nombreuses années, ils se livrent un véritable combat concernant les audiences de leurs émissions. Mais récemment, Yann Barthès a connu à un moment de solitude. En effet, l’animateur avait invité Aya Nakamura dans son émission. Seulement une heure avant le début de l’enregistrement, la jeune femme a prévenu de son absence. Visiblement très fâché de ce désistement, Yann Barthès n’a pas caché sa déception et son agacement. Selon certaines rumeurs, l’artiste malienne aurait refusé de participer à l’émission à cause des danseurs présents sur le plateau. Selon plusieurs témoignages, elle serait en effet en froid avec certains de ceux-ci. De plus, la chanteuse s’est affichée, le soir même, sur les réseaux sociaux lors d’une soirée endiablée en plein confinement. Aussi, beaucoup de critiques ont circulé sur les réseaux sociaux.

Très remonté, Yann Barthes n’a pas caché sa déception. Et ce rendez-vous manqué à véritablement créé le buzz. Alors pour Cyril Hanouna, l’occasion est trop belle. Voilà un sujet qui devrait intéresser ses téléspectateurs. Juste avant la fin de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna s’empare de son téléphone. Il décide d’appeler Aya Nakamura en personne, pour faire toute la lumière sur cette affaire. D’ailleurs, il semble bien décidé à avoir le fin mot de cette histoire.

Aya Nakamura met les points sur les i

Lorsqu’elle décroche, l’interprète de Djadja ne semble pas très heureuse de cet appel. Mais lorsque Cyril Hanouna décline son identité, elle semble rapidement se calmer. En bon négociateur, l’animateur de C8 prend les devants. Et il ne cesse de flatter la jeune femme. ” Pour moi, t’es la plus grande artiste du moment. Je te le jure, t’es une star “. Décidément, Cyril Hanouna met le paquet. D’ailleurs, sans connaître la version de l’artiste, il excuse d’avance. ” Quand on a du talent, on peut faire tout ce qu’on veut ! Tu n’attends pas après les émissions, tu t’en bats les steaks ! “.

Maintenant que le terrain est préparé, Cyril Hanouna rentre dans le vif du sujet. Il demande à la star si son absence sur le plateau de quotidien est due aux danseurs. ” Ils t’ont mis des danseurs que tu kiffais pas “. De toute évidence, le trublion du PAF est bien décidé à connaître toute la vérité. Mais à son grand étonnement, Aya Nakamura ne semble avoir aucun grief contre Yann Barthès. ” Ça n’a rien à voir avec les danseurs et j’ai rien contre Quotidien “. D’ailleurs, la chanteuse précise qu’elle pourrait retourner dans l’émission. De toute évidence, ces déclarations devraient faire plaisir à Yann Barthès. Visiblement, Aya Nakamura n’a donc aucun problème.