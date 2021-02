« Ça ne fait pas de vous un fou » : Marc-Olivier Fogiel raconte son aventure avec l’homme qui lui a sauvé la vie

Ce 4 février, Marc-Olivier Fogiel a dévoilé au micro d’Europe 1 de poignantes révélations sur sa santé mentale. Il a ainsi donné le nom de l’homme à qui il doit sa nouvelle vie.

La chaîne ARTE fait actuellement la promotion de sa nouvelle série, « En thérapie », d’Eric Toledano et Olivier Nakache. Invité sur Europe 1, Marc-Olivier Fogiel a sauté sur l’occasion pour souligner l’importance de la psychanalyse. Pour l’animateur et patron de BFM TV, son psychanalyste lui a tout simplement sauvé la vie !

Marc-Olivier Fogiel a toujours souffert de « l’énorme contraste » entre l’image qu’il dégageait, celle du “jeune loup de la télé assez épanoui et assez ambitieux« . Et puis, ce qu’il était réellement. En effet, l’homme s’est toujours senti « avec un profond mal-être ». Alors un jour, il a voulu se débarrasser de cette « grosse difficulté à être heureux au quotidien malgré toutes ces apparences qui auraient dû faire de moi un jeune homme accompli« .

View this post on Instagram A post shared by Fogiel Marc Olivier (@mo_fogiel)

Pour y parvenir, il a choisi de suivre une psychanalyse. « Je me suis donc allongé sur le divan de mon psy pendant 18 ans, deux fois par semaine, même pendant des années compliquées pour moi après le tsunami, puisque j’ai eu la malchance d’être en Thaïlande en décembre 2004, à raison de trois séances par semaine« .

“Je le dois à Alain-Didier Weill, mon psychanalyste »

Marc-Olivier Fogiel se satisfait aujourd’hui du résultat ! « Si je peux vivre tranquillement mon homosexualité, si je peux être un père de famille accompli, si je suis moins dans la recherche de l’image que je renvoie, si je suis beaucoup plus dans l’expression de mes sentiments, je le dois à Alain-Didier Weill, mon psychanalyste ». En novembre 2018, il déclarait d’ailleurs : “je lui ai dit en le quittant qu’il m’avait sauvé« . Au sein de la rédaction de LDpeople, on le félicite pour son initiative. Et nous sommes très heureux de le savoir beaucoup plus heureux et épanoui !

Le papa de Lily et Mila n’a aucun mal à aborder le sujet. Même si aujourd’hui, certaines personnes considèrent que c’est encore un tabou. « Si je livre ce témoignage, ce qui peut peut-être paraître impudique, mais c’est justement parce que l’analyse reste encore taboue chez beaucoup de gens. » Au contraire, il souhaite dédramatiser et sensibiliser le grand public. « Aller voir un psy, ça ne fait pas de vous un fou ».

View this post on Instagram A post shared by Fogiel Marc Olivier (@mo_fogiel)

“Mais qu’est ce qui t’arrive ? T’es malade ?”

Car souvent, Marc-Olivier Fogiel a trop entendu dire par son entourage les mêmes questions parfois clichés. « Quand j’allais m’allonger sur un divan, même mes parents me disaient ‘mais qu’est ce qui t’arrive ? T’es malade ?’ » Et lui de répondre : « Non, je n’étais pas malade, j’avais juste envie d’aller mieux ».