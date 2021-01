Ça peut vous arriver: Julien Courbet annonce une excellente nouvelle, les fans sont ravis

Depuis le début de la saison, l’émission Ça peut vous arriver se décline en deux parties. En effet, Julien Courbet présente le programme chaque jour en direct sur les antennes de RTL. Puis plus tard dans la journée, il rejoint les studios de M6 pour la version télévisée. Pourtant, il y a peu, la production a apporté un changement radical au concept. Apparemment, cette modification était d’ailleurs loin d’être du goût des auditeurs et des téléspectateurs. Dès lors, Julien Courbet leur annonce une grande et heureuse nouvelle. LD People vous explique tout.

Julien Courbet : un virage à 180 degrés

Un premier changement en profondeur

L’émission Ça peut vous arriver présentée par Julien Courbet est un véritable carton. Depuis plusieurs années maintenant, l’animateur règle en effet les problèmes du public dans son émission quotidienne à la radio. Fort de ce succès, l’animateur et producteur est arrivé avec une version télévisée en septembre dernier. Les téléspectateurs de M6 ont donc pu découvrir chaque jour le prolongement de l’émission radio à la télévision. Et comme on pouvait s’y attendre, les audiences étaient également au rendez-vous.

Pourtant, la direction de la chaîne avait souhaité apporter quelques modifications au déroulement des programmes. Ainsi, Ça peut vous arriver n’était plus diffusé en direct sur M6. Par contre, les téléspectateurs pouvaient assister à la rediffusion de l’émission de la veille à la radio. Mais pour les fans du programme, il s’agit véritablement d’une mauvaise idée. Dès lors, ils ont fait part de leur colère sur les réseaux sociaux. LD People vous explique comment Julien Courbet a parfaitement entendu leur appel.

Mes amis nous entendons vos doléances concernant les directs . Je suis moi même accroc au direct , nous faisons un court test pour que le format radio soit le mieux adapter à la Tv. Nous en saurons plus sur ce qui convient le mieux aux téléspectateurs très rapidement . @CPVA ❤️ — Julien Courbet (@courbet_julien) January 19, 2021

” Retour du direct intégral “

Julien Courbet est très attentif aux avis de ses fans. Dès lors, il décide de s’expliquer sur ce choix qui a pu leur paraître étonnant. Ce mardi 19 janvier, il a donc pris la parole lui-même sur Twitter. ” Mes amis, nous entendons vos doléances concernant les directs. Je suis moi-même accro au direct. Nous faisons un court test pour que le format radio soit le mieux adapté à la TV. Nous en saurons plus sur ce qui convient le mieux aux téléspectateurs très rapidement “. Très peu de temps par la suite, Julien Courbet est donc arrivé avec la décision finale de M6. Et les téléspectateurs ont eu gain de cause. ” Bonjour à tous ! Retour du direct intégral demain sur M6 pour Ça peut vous arriver “.

Seulement 48 heures après son premier tweet, Julien Courbet annonce donc la grande nouvelle. Et apparemment, cette nouvelle décision paraît faire l’unanimité. Ainsi, les téléspectateurs étaient très heureux de retrouver leur format original. Car même si l’exercice se révèle plus compliqué pour l’animateur, une rediffusion amène moins de spontanéité. Et de toute évidence, c’est exactement ce que recherche le public. D’ailleurs, un fan de Julien Courbet était là pour en témoigner sur les réseaux sociaux. ” Le direct est certainement plus compliqué à gérer, mais ça apporte cette petite touche d’imperfection qui fait que l’émission est vivante et géniale. Courage à toute l’équipe “. Voilà donc une bonne nouvelle pour ceux qui suivent Ça peut vous arriver avec assiduité à la radio et également à la télévision…