“Ça suffit !” ce formidable coup de gueule de Franck Dubosc soutenu par Alexandra Lamy !

Le comédien Franck Dubosc soutient haut et fort le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes. Sur son compte Instagram, l’humoriste le fait ainsi savoir. Alexandre Lamy et bien d’autres l’ont très vite félicité pour son engagement.

Franck Dubosc a pour habitude de régaler ses 570.000 abonnés de blagues et de vidéos en tous genres. Mais une fois n’est pas coutume ! La vedette de Camping s’est saisi de son compte Instagram pour défendre une cause des plus sérieuses.

Le comédien tient en effet à faire avancer la protection des femmes et des enfants. Il veut pour cela aider les associations qui luttent directement contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

“J’ai pas le vrai T-shirt, mais avec vous les filles ! ENOUGH ! Journée nationale pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants @womensafeandchildren l’intégralité des ventes de ce T-shirt (le vrai) sera reversée aux associations soutenues par @bashstrongertogether”, a-t-il détaillé dans son message. Sur la photo, on le voit dans un T-shirt blanc. Il tient un papier avec la mention “Enough”, soit “Ça suffit” en anglais.

“Je me suis sortie de cette emprise terrible.”

Son amie proche Alexandra Lamy ou encore le chanteur François Feldman l’ont ensuite vivement félicité, ainsi que nombre de ses abonnés. Le message d’une internaute a notamment marqué les esprits : “Merci pour nous Franck !🙏 Car comme beaucoup de femmes j’ai connu la violence extrême au quotidien 24h/24 et eu très peur de mourir en laissant ma fille orpheline de mère. Chaque soir je me demandais si je verrai le soleil se lever le lendemain.. 🌅 Je me suis sortie de cette emprise terrible pendant des années mais le mal a été fait.. Et bien sûr désormais je suis si triste de voir toutes ces femmes mourir sous les coups. Il nous faut lutter, jour après jour !”

L’avertissement de sa femme !

Franck Dubosc a épousé sa femme Danièle en 2009. Depuis, ils ont donné la vie à Raphaël et Milhan en 2010 et 2012. Véritable papa poule, Franck Dubosc a quand même du mal à choisir entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. Sur le plateau de C à Vous sur France 5, en janvier 2020, il s’était en effet confié à ce sujet.

“Mes enfants me reprochent que je préfère mon métier à eux (…) C’est dur comme tous les métiers où on s’en va”, avait expliqué l’humoriste. Et de poursuivre : “C’est difficile et à chaque fois je me dis que je peux rester là un peu plus longtemps avec eux, à écrire. Puis, je repousse toujours le moment parce qu’on est gourmand. L’égoïsme est là : je mets plus de temps sur notre carrière”, avait-il reconnu non sans mal.

Puis la vedette de All Inclusive a finalement révélé que sa femme lui avait lancé un avertissement. “Vous savez on est toujours troublé parce ce qu’il nous arrive, on est vite critiqués. Après tout, pourquoi prendre plus d’importance sur ça plutôt que sur nos enfants ? Ma femme m’a dit : ‘regarde tes enfants, regarde moi, on t’aime nous ! Est-ce que c’est pas suffisant ?’ Oui. Oui c’est suffisant. Je voudrais dire à mes enfants qu’ils regardent le public pour qu’ils comprennent pourquoi papa s’en va”. Un choix cornélien pour l’artiste !