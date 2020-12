“Ça vous excite, non ?” Nagui se fait draguer Par un candidat de Tout le monde veut prendre sa place!

Sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui a vécu un moment assez particulier ce dimanche 27 décembre dernier. En effet, le célèbre animateur de France 2 a accueilli un candidat qui est loin d’être un inconnu pour lui. En effet, le mari de Mélanie Page avait déjà eu l’occasion de rencontrer Bernard, il y a plus de 30 ans dans son émission Que le meilleur gagne. Les deux hommes se sont d’ailleurs lancés dans une véritable séquence humoristique prenant une tournure plutôt entreprenante pour le candidat. LD People revient sur ce moment totalement inattendu !



Nagui : un candidat de tout le monde veut prendre sa place se montre entreprenant



Le roi du divertissement



Depuis plusieurs décennies maintenant, Nagui est passé par l’animation d’un grand nombre de jeux à la télévision. Aussi, il a pu y accueillir un grand nombre de candidats au fil des années. D’ailleurs, le mari de Mélanie Page vient de faire des retrouvailles dans son programme quotidien de midi sur France 2. En effet, le présentateur a reçu en cette fin d’année un challenger qu’il connaît déjà très bien.



Cette nouvelle rencontre a donc été l’occasion d’un échange haut en couleur qui aurait néanmoins pu vite déraper. Ainsi, Bernard et Nagui se sont véritablement livrés à un numéro de duettistes. Au point que le candidat a fini par se sentir très proche de l’animateur. Il a même fini par lui demander si le présentateur n’était pas un peu émoustillé par ce souvenir. LD People revient sur cet échange entre les deux comiques du jour.



Un véritable ping-pong



Dès l’arrivée de Bernard sur le plateau, Nagui semble se souvenir du visage de cet homme. Dès lors, il n’hésite pas à lui poser la question. Et lui demande s’ils se sont déjà rencontrés. Et en effet, c’est bien le cas. Bernard lui confirme avoir été candidat dans le jeu Que le meilleur gagne, il y a presque trois décennies. Nagui ne peut donc s’empêcher d’ironiser sur le sujet. ” On s’est vu il y a 30 ans ? Mais je n’étais pas né … ! J’étais puceau il y a 30 ans moi, vous savez… “. Sous l’hilarité du public, Bernard affirme ne pas détenir cette information. Mais Nagui ne coupe pas court à la conversation pour autant. ” Ah il fallait ! Ne rentrez jamais sur un plateau de télé sans vérifier l’état de la machine ! “.



Afin d’illustrer cette rencontre d’il y a 30 ans, la production a donc afficher une photo souvenir, sur laquelle le présentateur et le candidat prennent la pause. Et c’est une nouvelle fois l’occasion pour Nagui de se lancer dans une véritable plaisanterie. En effet sur le cliché de l’époque, Bernard porte une veste aux couleurs plutôt voyantes ! ” Ça passe à une vitesse … Et vous n’avez pas changé ! Alors là, franchement, je me souviendrais de vous, je vous reconnaîtrais ! C’est vous la veste rouge ? Alors ça, moi les mecs qui portent des vestes de couleur, ça me choque “. Visiblement en symbiose avec Nagui, Bernard tente donc lui aussi une dernière boutade : ” Ça vous excite, non ? “. Il n’en fallait pas plus pour engendrer l’hilarité sur le plateau et pour une fois, arriver à couper la parole au célèbre animateur !