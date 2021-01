Calendrier 2021: Quels sont les fériés et dates de vacances scolaires 2021? On vous dit tout!

Vous préparez les vacances et périples de cette nouvelle année ? Voici les dates du calendrier 2021 que vous devez retenir pour déposer les bons congés dès maintenant !

Ca y est, 2020 est bel et bien derrière nous ! La nouvelle année quant à elle, réserve bien quelques surprises. Et comme nous avons passé beaucoup de temps en confinement durant les derniers mois, bon nombre d’entre nous se posent déjà des questions sur les périodes les plus propices pour prendre le large dans les temps à venir. Une démarche tout à fait normale et comme nous pensons toujours à vous soutenir chez LD People, nous avons fait le point sur le calendrier 2021 !

Chaque année, le total de jour férié payé varie. Lorsque ces derniers tombent dans les week-ends, cela n’est pas toujours à notre profit. Le bilan pour cette nouvelle année semble être plutôt positif. En effet, ce calendrier comporte 10 jours de fériés payés bien que plusieurs dates de fête tombent en fin de semaine.

Les jours fériés pour les travailleurs

Ce sont donc 10 jours que l’on comptera comme payé pour les travailleurs appliquant le Calendrier 2021 belge. La première est bien sûr le jour de l’an qui s’est tenu un vendredi pour cette nouvelle année. Comme toujours, le lundi de pâques et de pentecôte font partie du décompte. Ces derniers seront célébrés respectivement le 5 avril et le 24 mai à venir. Il y a également la fête de l’ascension qui se fêtera le 13 mai. Ensuite vient la fête nationale française qui se tiendra un mercredi pour cette année. Enfin, comptez la Toussaint et l’Armistice qui se tiendront le lundi 1er novembre et le jeudi 11 novembre.

Toujours du côté des fériés, les fêtes suivantes ne seront pas payées puisqu’elles tombent en fin de semaine. La fête du travail se fera notamment un samedi pour 2021. Quant à l’assomption du 15 août, elle se tiendra un dimanche. Et pour terminer, la fête de Noël sera un samedi.

Et du côté du calendrier 2021 scolaire ?

Le calendrier scolaire a également ses subtilités que vous devez comprendre pour mieux choisir vos périodes de vacances. Les premières pauses se feront entre le 15 et 19 février. Il s’agit de la période des carnavals aussi vous pourrez partir pour une longue semaine si la conjoncture sanitaire le permet. Pour pâques, les enfants seront de nouveau en pause entre le 5 avril et le 16 avril 2021. Là encore c’est une assez longue période que vous pourrez réaliser quelques déplacements.

En dehors de cela, les étudiants auront un congé le 30 avril et le 14 mai qui sera un pont. Une petite pause qui permettra aux plus jeunes de se préparer à la suite de leur programme scolaire. Pour ce qui est des vacances d’été, elles se dérouleront entre le 1 juillet et le 31 août ! Une longue période où vous pourrez enfin profiter du soleil et des vacances longues distances. Désormais, vous êtes au courant des subtilités du Calendrier 2021 pour mieux préparer vos différents périples !