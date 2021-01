Camélia Jordana dénonce les “blagues” sexistes qu’elle a subies au début de sa carrière

C’est une artiste engagée dans de nombreuses causes. La chanteuse dénonce cette fois-ci les propos mal placés qu’elle a dû affronter lorsqu’elle faisait ses premiers pas dans le monde de la musique. Des « blagues de porc » qui l’ont dégoûtée et qu’elle est bien décidée à faire savoir.

Camélia Jordana a la langue bien pendue. Car cette artiste engagée n’entend pas se taire quand une situation la révolte. Elle préfère prendre fait et cause, quitte à faire polémique. Ainsi, récemment, elle a fait des vagues sur ses propos à l’égard des contrôles policiers. « Des hommes et des femmes vont travailler tous les matins en banlieue et se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau », avait ainsi fait remarquer la jeune femme.

“Si j’étais un homme, je demanderais pardon.”

Aujourd’hui, c’est le s*xisme qu’elle dénonce. En effet, depuis ses débuts dans la musique, elle n’a fait qu’essuyer des remarques désobligeantes et des blagues de mauvais goûts. « Si j’étais un homme, je demanderais pardon, je questionnerais les peurs, et je prendrais le temps de m’interroger. Car les hommes blancs sont, dans l’inconscient collectif, responsables de tous les maux de la terre », a-t-elle ainsi déclaré.

Ces propos ont beau en avoir choqué plus d’un, cela n’ébranle pas l’interprète de “Non, non, non”. « C’est très compliqué d’être une artiste engagée en France aujourd’hui », explique-t-elle ainsi à nos confrères de Paris Match ce jeudi 21 janvier. « Si je le suis, c’est un peu malgré moi. C’est parce que je ne sais pas faire semblant : j’ai besoin de parler des inégalités et des injustices », a-t-elle confié. Pas facile pour être de traverser toutes ces polémiques mais elle préfère rester elle-même. Au sein de la rédaction de LDpeople, on salue son courage. Et on adore particulièrement son nouveau single, Silence, qui cible « la bêtise patriarcale ».

Camélia Jordana : “Un nombre inimaginable de blagues de porc”

Quand elle ne pouvait pas encore se protéger derrière sa célébrité, les hommes usaient de son pouvoir sur elle. Camélia Jordana a beaucoup souffert de nombre d’entre eux rencontrés alors qu’elle n’avait que 16 ans. « J’ai entendu un nombre inimaginable de blagues de porc devant moi, de la part d’hommes plus vieux qui avaient une responsabilité sur mon projet », explique-t-elle. Révélée dans la Nouvelle Star sur M6, elle sort rapidement son premier album dans les mois qui suivent. « On ne dit pas à une collègue de travail qu’on espère la voir à poil en entrant dans sa loge », continue-t-elle.

« Quand cela m’est arrivé, je me préparais à monter sur scène. Je suis restée concentrée sur mon travail ». Camélia Jordana a malheureusement vécu de nombreux faits similaires. Mais à 28 ans, elle sait que les choses bougent, notamment grâce à la prise de parole. Et grâce aux nouvelles générations d’hommes plus jeunes, qui « font plus attention ».