Camille “12 Coups de midi” : Éclates en larme dans l’émission !

Camille, tombeuse de Léo il y a quelques jours, n’a pas pu retenir ses larmes en remportant son tout premier coup de maître ce dimanche 13 décembre dans Les 12 Coups de midi. La rédaction de LD People va vous dire pourquoi.

Premier coup de maître pour Camille

Une semaine après avoir détrôné Léo, le 5e plus grand Maître de midi, Camille poursuit son petit bonhomme de chemin. D’ailleurs, ce dimanche 13 décembre, après s’être défaite de ses adversaires du jour, Alison, Hugo et Clara, la jeune femme a pu jouer pour 30 000 euros. Pour remporter cette somme, la candidate devait donner 5 bonnes réponses. Celle qui s’est beaucoup entraînée en apprenant qu’elle allait être dans l’émission, a fait un sans-faute dans cette phase du jeu et a donné cinq bonnes réponses d’affilée. Avec cette victoire, elle n’a pas pu retenir ses larmes et a craqué sur le plateau.

Les 12 Coups de midi : Camille fond en larmes après un coup de maître à 30 000 euros (VIDEO) https://t.co/qMwTq088xm ***Evidemment, quant on sait que le salaire d’une infirmière ne pèse pas lourd en regard de leur dévouement et les heures sup non payées! — глаз ястреб (@1205_bert) December 13, 2020

Jean-Luc Reichmann a directement pris la parole ensuite en lui disant qu’elle méritait tout ce qui se passait : “C’est pour vous, pour votre famille. Tout le bien que vous faites à toutes les personnes, c’est récompensé, madame l’infirmière…” a notamment déclaré l’animateur. Le présentateur poursuit son propos ensuite et déclare : “Vous le méritez, vous avez 27 ans, vous vous battez aux côtés de personnes qui sont peut-être en fin de vie. On pense à toutes les personnes dont vous vous occupez”.

Camille aimerait rester encore un peu

Le dimanche 6 décembre 2020, Camille est parvenu à détrôner Léo, le cinquième plus grande maître de midi. Pour l’occasion, la jeune femme a donné une interview à nos confrères de Télé Loisirs pour nous expliquer ce qu’elle ressentait : “Je n’y croyais pas du tout, se pince-t-elle. J’ai même encore du mal à le réaliser. Cela faisait des mois qu’on suivait le parcours de Léo. C’est un objectif qui me semblait totalement inatteignable“. Elle poursuit son propos en indiquant ce qu’elle avait fait pour le battre : “Je me suis dit que je n’avais rien à perdre, que je n’allais pas gagner. Ça m’a peut-être enlevé une petite pression”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Dans cette même interview Camille a aussi donné les objectifs qu’elle se fixe pour le jeu : “Dès que j’ai su que j’étais sélectionnée, j’ai acheté des livres. J’ai cherché à travailler sur mes points faibles. Je vais continuer à le faire entre les tournages. Je lis beaucoup, je suis de près les actualités”. La jeune femme explique ensuite qu’elle aimerait faire son trou dans l’émission : “J’aimerais bien rester un peu. Je voulais d’abord voir ce que ça faisait d’être dans la télé. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Ce n’est pas du tout mon univers. On est très bien accueillis. On est chouchouté !”. La rédaction de LD People lui souhaite le meilleur en tout cas.