Camille Cerf absolument sublime, irrésistible, sa robe maxi décolletée fait fondre les internautes

Depuis quelques jours, certaines anciennes Miss France font réellement la une de l’actualité. Ainsi, les reines de beauté s’étaient donné rendez-vous lors du 100e anniversaire de l’élection. Aujourd’hui, c’est une ancienne lauréate qui refait la une de l’actualité. En effet, Camille Cerf a pensé à ses fans pour cette période de Noël. Sur son compte Instagram, la belle jeune femme publie un cliché sur lequel elle apparaît totalement resplendissante. LD People évoque également ce joli message publié par la sœur de Mathilde Cerf.

Camille Cerf : un joli cadeau à destination de sa communauté

Deux clichés très commentés

Le lendemain du réveillon de Noël, Camille Cerf paraissait d’humeur partageuse ! Ainsi, l’ancienne lauréate du concours Miss France a décidé d’envoyer un joli message à l’attention de ceux qui la suivent toute l’année. Une fois de plus, cette publication a recueilli un grand nombre de réactions et des commentaires très élogieux. Car Camille Cerf peu aujourd’hui compter sur plus de 800 000 abonnés qui lui sont très fidèles. Depuis son sacre, la jeune femme n’a en effet cessé de faire grandir sa notoriété. Dès lors, elle peut se vanter de compter un grand nombre d’admirateurs.

Camille Cerf commence également à se faire un nom dans les médias et dans le monde de la mode. Ainsi, les téléspectateurs ont notamment pu la découvrir dans Boyard Land ou encore comme animatrice dans Le bêtisier des Camille(s). Mais la jolie blonde ne s’arrête pas là. En effet, elle prépare également une collection de lingerie sous l’égide de la marque Pomm’poire. Décidément, la jeune femme ne chôme pas ! Mais aujourd’hui, Camille Cerf n’assure la promotion d’aucunes de ses activités. LD People vous explique simplement comment elle a voulu rendre ses fans heureux par un touchant message dans une tenue à l’encolure très dégagée !

Deux jolies photos et un texte rempli d’humour

Sur son compte Instagram, la jeune femme partage donc deux clichés sur lesquels ses fans peuvent la découvrir à Paris. Habillée d’une robe noire, très chic, elle est toute à fait resplendissante. En effet, sa tenue lui va à ravir et met parfaitement ses jolies formes en valeur. D’ailleurs certains internautes reconnaissent avoir été totalement subjugué par le cliché. ” J’ai mis 10 minutes à voir qu’il y avait la Tour Eiffel sur les photos “, ” Oh, ces yeux de biche…Bon ok, j’ai pas regardé que ça “. Visiblement, l’ancienne Miss France n’a pas laissé sa communauté insensible grâce à cette publication. Une fois de plus, elle a rencontré l’adhésion de ses véritables aficionados.

Mais Camille Cerf leur en offert plus ! Puisqu’elle a également ajouté quelques mots en cette période de fête. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à le faire sur le ton de l’humour. ” J’espère que vous passez de joyeuses fêtes entourés des gens que vous aimez. À tous ceux qui envoient ” Noyeux Joël ” n’espérez même pas une réponse de ma part “. Après son gros clash avec la chroniqueuse et journaliste Enora Malagré, Camille Cerf semble donc d’excellente humeur en cette période de Noël. Ainsi, elle n’hésite pas à penser également à ceux qui comptent pour elle. C’est-à-dire sa famille, mais également ses fans. En tout cas, elle aura réussi une fois de plus à susciter un grand nombre de réactions grâce à ce message et aussi l’admiration en raison de sa tenue des plus remarquable ! Un véritable cadeau !