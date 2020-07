Camille Cerf (ancienne miss France) vomit dans Fort Boyard (vidéo), elle est très mal !

Camille Cerf pour son retour à l’emblématique jeu des étés de France 2, Fort Boyard, apparaît dans une situation très peu glamour! Elle vomit la mixture préparée par le célèbre chef Willy !

Ce samedi 11 juillet, Fort Boyard faisait son grand retour sur les écrans de télévision de France 2, avec en premier épisode diffusé, une équipe tant attendue par les téléspectateurs et fans des jeux d’aventure : Les Bonnes Fées, avec la star de Koh-Lanta, Claude Dartois, l’humoriste Booder, le chanteur Tom Leeb, accompagnés des deux Reines de beauté, Camille Cerf et Clémence Botino.

Une nouvelle saison 2020 qui est marquée par de nombreux chamboulements et aussi par de belles surprises. La pandémie mondiale du coronavirus a, en effet, obligé la production à modifier certaines épreuves, comme diminuer le nombre de candidats à 5 par équipe au lieu de 6, afin de respecter les mesures de distanciations sociales, le port du masque obligatoire par les candidats à certains moments. D’autre part, certaines stars cultes du Fort de France 2 depuis de nombreuses années, ont du aussi quitter le jeu cette année, comme notamment le chanteur Francis Lalanne, avec son personnage Narcisse, Vincent Lagaf, “ Megagaf ”, ou encore Cyril André, » Mister boo « . Cyril Féraud quant à lui fait apparition dans le jeu en tant que personnage, après 5 participations comme candidat, il incarnera le personnage de Cyril Gossbo.

Les cinq célébrités partis à l’assaut du fort en Charente-Maritime, pour récolter un maximum de boyards et de gains, ont parfois été mis à rude épreuve pour certains. Si Claude Dartois qui, après avoir triomphé dans le cœur des Français lors du jeu de survie de TF1, participait pour la première fois à Fort boyard, a eu, lui, quelques soucis de santé sur certaines épreuves obligeant le médecin sur place à intervenir, notamment pour un doigt démis, il s’avère que pour l’ancienne Miss France 2015, Camille Cerf, une épreuve aura été un peu dur à avaler, cette année. En effet, la belle Camille Cerf, qui participait pour la sixième fois au célèbre jeu Fort Boyard, semble avoir vécu un moment très difficile, notamment lors de l’épreuve de dégustation culinaire de Willy Rovelli. De grimaces en grimaces, l’ex-miss France 2015, a eu beaucoup de mal à avaler le cocktail et s’est vite retrouvée dans une situation très désagréable, en vomissant la fameuse préparation.

Pour sa 6e participation au jeu emblématique des étés de France 2, Camille Cerf bien qu’habituée aux épreuves de l’émission, avait confié quelques jours avant la diffusion du programme qu’elle ressentait une pression énorme pour cette saison 31 de Fort Boyard. La présence de Claude, l’emblématique candidat de Koh-Lanta, dans son équipe, l’a, il est vrai, impressionné, mais elle avait dû également faire face à certaines épreuves et moments les plus désagréables devant ses coéquipiers et les caméras de télévision. Elle confiait déjà, le lundi 6 juillet dernier, dans les colonnes de Télé Loisirs appréhender cette saison » Je redoutais la cellule où l’on doit jeter des œufs collants sur une cible, car c’est impossible et qu’en plus, on y est ridicule « , explique-t-elle, avant de déplorer dans un éclat de rire : » Et, évidemment, c’est tombé sur moi ! « .

Mais si elle avait peur du ridicule, les téléspectateurs avaient pu découvrir samedi dernier, que la charmante ex-Miss France n’aura pas vécu que ce seul moment désagréable tout au long de cette aventure. Cette année, les spécialités culinaires de l’humoriste, Willy Rovelli, sont des dégustations très compliquées à avaler pour la jeune femme. Arrivée dans le nouveau bar clandestin du chef Willy, avec Booder, ils doivent boire un cocktail peu ragoûtant à base d’œuf de 100 ans accompagné d’un œil de barracuda à grignoter. Alors que Booder fait la grimace, mais se concentre, non sans dégoût, pour réussir à avaler en une seule fois le mélange, Camille Cerf, elle, a beaucoup plus de difficultés.

Alors qu’elle est impressionnée par Booder et dit que celui-ci n’a certainement pas d’odorat pour arriver à boire cette boisson et aussi vite, » mais il n’a pas d’odorat, ce n’est pas possible ! » s’exclame la jeune femme, l’humoriste lui répond alors du tac au tac » mais tu ne vois pas le pif que j’ai moi, et je n’ai pas d’odorat ? « . Si elle a bien du mal à avaler sa boisson, qu’elle tente de ne pas vomir, elle doit aussi croquer l’œil du barracuda…. Et “ Ça jaillit ”, “ Ça fait des bulles ”, dit-elle écœurée, lorsqu’elle croque dedans… De multiples grimaces de dégoût et nausées, Camille finira par régurgiter une partie de cette mixture peu appétissante.

Une scène beaucoup moins glamour pour la Miss France qui donnera tout d’elle-même pour réussir cette épreuve et obtenir avec son coéquipier l’indice nécessaire pour débloquer des boyards. Un passage que Camille Cerf ne sera pas prête d’oublier. Booder lui revenait pour la troisième fois dans l’émission, et contrairement aux autres années, ce sera un retour gagnant pour l’humoriste qui réussit les épreuves.

Mais l’ancienne Miss France, confiait également, lors d’un entretien avec Télé Loisirs d’autres difficultés qu’elle avait vécues, et notamment durant la nouvelle épreuve de cette saison, le Turbot Basket. Propulsés à 85 km/h, les candidats doivent survoler la cour intérieure du Fort, au-dessus de la cage aux tigres, accrochés à deux élastiques, pour mettre des paniers de baskets.

» C’est la pire épreuve que j’ai faite en six ans. En termes de sensations, c’était horrible. Il faut avoir le cœur bien accroché. J’ai hâte de voir les autres célébrités sur cette épreuve tout au long de l’été, car c’est très très dur. Après le premier essai, je ne voulais plus le refaire, alors qu’il faut le faire trois fois « ,

déplorait-elle alors, non sans rire. Une saison 2020 que Camille Cerf redoutait et appréhendait tant cette année, mais qu’elle aura encore une fois accomplie avec succès avec ses coéquipiers, malgré les dures épreuves auxquelles elle aura été soumise. Ils auront brillamment réussi à récolter 13 146 euros de gains pour l’Association Les Bonnes Fées.

Cette 31e saison de Fort Boyard démarre très fort, avec une audience supérieure au lancement de la 30e saison l’année dernière, et un beau score de 3 508 000 téléspectateurs pour 20,4 % de part d’audiences, il s’agit du meilleur lancement depuis 2009. Il est vrai que cette nouvelle saison était aussi très attendue par le public avec son lancement tardif.