Camille Cerf aux côtés de Donald Trump: Sylvie Tellier publie un selfie plutôt (très) gênant!

Ce dimanche 10 janvier, Sylvie Tellier a publié un cliché qui n’est pas passé inaperçu. Et pour cause ! On y découvre Camille Cerf, Miss France 2014, tout sourire aux côtés de Donald Trump ! Heureusement, la présidente du comité Miss France fournit quelques explications…

A première vue, on pourrait vraiment se demander quelle mouche a piqué Camille Cerf. Car l’heure n’est pas à prendre des selfies avec Donald Trump. Non seulement ce dernier s’est fait bannir définitivement de Twitter mais pire encore, il défraye la chronique pour le chaos qu’il sème dans son pays.

“Le président est tombé dans une espèce de folie.“

En effet, ce dernier est actuellement accusé d’être responsable de l’assaut du Capitole à Washington par ses partisans. Cet événement a en effet causé la mort de quatre personnes. Les Américains sont profondément choqués par la violence de cet acte à quelques jours de son départ de la Maison-Blanche.

“Le président est tombé dans une espèce de folie. Le mieux pour les États-Unis est qu’il démissionne et s’en aille le plus vite possible“, a par ailleurs déclaré le sénateur républicain Pat Toomey. A quelques jours de l’investiture de Joe Biden, prévue pour le 20 janvier, Donald Trump semble donc être l’homme le plus détestable des États-Unis.

“Comme quoi tout arrive dans ce monde.”

Heureusement pour Camille Cerf, Sylvie Tellier précise que ce selfie date du 10 janvier, non pas 2021 mais 2015 ! Cette année-là, Camille Cerf concourait pour Miss Univers et se classait dans le Top 15. Quant à Donald Trump, il n’était point président des États-Unis mais big boss de Miss Univers ! Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons été scotché d’apprendre ça !

Sylvie Tellier a sûrement voulu rebondir sur l’actualité. Pas sûr que Camille Cerf ait apprécié pour autant l’humour cynique de la présidente du comité Miss France. Cette dernière a dû avoir conscience de la gêne qu’elle pouvait occasionner. En effet, elle a veillé a bien préciser que ce cliché ne datait pas d’hier. “Comme quoi tout arrive dans ce monde et pas toujours les meilleures reconversions, malheureusement.“, a-t-elle légendé. Miss France 2002 fait ainsi référence ici à l’actualité brûlante des États-Unis. Donald Trump pourrait faire l’objet d’une destitution.

Camille Cerf, un cœur à prendre en 2021 !

Le soir du réveillon, Miss France 2015 a annoncé à ses abonnés sur Instagram qu’elle était désormais célibataire. Sa relation avec son amoureux Cyrille aura duré deux ans. “Ce soir, 2020 ça sera finiiiie ! (…) J’avais fondé beaucoup d’espoir en cette année. D’un côté je me dis qu’elle n’a pas été si mauvaise, mes proches vont bien, je vais bien, mon travail me plaît toujours, j’ai fait de superbes rencontres, adopté un petit chien ! Et d’un autre côté je dois recommencer ma vie sentimentale alors qu’il n’y a aucun bar où restau ouvert et on ne peut plus voyager librement. Bref, vous en faites pas, je suis loin d’être malheureuse.” Espérons pour elle (et pour tous !) que les bars rouvrent prochainement et que l’on puisse à nouveau voyager librement !