Camille Cerf dans tous ses états: Découvrez ce qui a complètement paniqué Miss France 2015!

Ce mardi 22 décembre, Camille Cerf a dû vivre l’une des pires journées de sa vie ! L’ancienne reine de beauté participait à une séance photo pour le comité Miss France. Mais en plein shooting, elle a lancé un SOS sur Instagram !

Les fans de Camille Cerf se disent inconsolables. En effet, l’ancienne Miss France 2015 a tourné la page avec Cyrille Roty. Leur histoire d’amour fait bel et bien partie du passé. Adepte des réseaux sociaux, la jeune femme a révélé à ses abonnés Instagram au cours d’un live que tout était fini. Au sein de la rédaction de LDpeople, on pensait que cette relation allait durer un peu plus que quelques mois ! On souhaite en tous cas à tous les deux de trouver l’amour ailleurs et très vite !

“C’est juste amical”

En attendant, des rumeurs courent sur une potentielle relation entre Camille Cerf et Tarek Boudali. Vrai ou faux ? Apparemment, ces informations ne seraient que de l’intox ! En effet, les deux intéressés ne font que se taquiner gentiment sur le plateau de Vendredi tout est permis. “Tout prend vite de grosses proportions. Pourtant, il ne s’est jamais rien passé entre nous. On s’apprécie vraiment, mais c’est juste amical” , avait en effet déclaré Tarek Boudali à Closer en 2019 pour couper court aux potins.

Camille Cerf : Son nouveau compagnon lui fait faux bond !

En tous cas, une chose est sûre ! Il y a quelqu’un d’autre qui prend une place certaine dans le cœur de la belle Camille Cerf. Et il s’appelle Roméo. C’est un spitz nain, un petit chien qu’elle a adopté en juillet dernier. Son nouveau compagnon à poils la suit partout. Oui mais voilà, une fois n’est pas coutume, le mardi 22 décembre à Paris, il lui a fait faux bond !

View this post on Instagram A post shared by 🦌 (@camillecerf)

Alors qu’elle participe à un important shooting photo avec d’anciennes miss et Amandine Petit, élue Miss France 2020 le 19 décembre dernier, Camille Cerf se rend compte que Roméo a disparu.

Où est donc son Roméo ?

Ni une, ni deux, la belle Lilloise se saisit donc de son compte Instagram pour partager un SOS en story : « Les amis, j’ai perdu mon chien aujourd’hui dans le 8ème arrondissement de Paris, écrivait-elle sur une photo de Roméo. Si vous le voyez envoyez-moi un message. Il a été vu la dernière fois rue François Ier dans le 8ème. Il est tout petit et porte un harnais gris avec un R ».

Source : Instagram

Heureusement, tout s’est très bien terminé comme elle a pu ainsi l’expliquer par la suite. « On fait un shooting, on est dans un hôtel, a-t-elle précisé. Il y a deux portes pour sortir et entrer de l’hôtel donc normalement Roméo ne pouvait pas passer. Je ne sais pas comment il a fait, il s’est retrouvé dehors et il y a une dame (…) qui l’a retrouvé et qui cherchait son propriétaire. J’ai eu beaucoup de chance de le retrouver ». Roméo a donc retrouvé Juliette, euh, Camille !