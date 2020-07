Camille Cerf Fort Boyard: colossal pression? Elle dévoile pourquoi !

Chaque année, Camille Cerf, Miss France 2015 participe à Fort Boyard, le jeu phare des étés de France 2, mais cette saison 31 du jeu d’aventure aura bel et bien été une source de stress pour l’ancienne Reine de beauté.

Fort Boyard dont les tournages ont démarré le 15 juin dernier, dans des conditions exceptionnelles dues à la pandémie du covid-19 qui oblige à des mesures de précaution sanitaire stricte, promet une saison pleine de changement et aussi pleine de rebondissement. Les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir 55 personnalités partir à l’assaut du célèbre fort, au large de la Rochelle.

Camille Cerf, ancienne Reine de beauté, très active maintenant sur les réseaux sociaux sur lesquels elle partage son quotidien avec ses abonnés, et devenue une véritable influenceuse sur Instagram, participe pour la sixième année au jeu emblématique animé par Olivier Minne. Les téléspectateurs et ses fans auront le plaisir de retrouver son joli petit minois sur les écrans de télévision dès ce samedi 11 juillet.

Le premier épisode diffusé cette année, sera en effet celui de l’équipe des Bonne Fées, constituée de Camille Cerf, et de Clémence Botino, Miss France 2020, ainsi que Tom Leeb, Booder et la star de Koh–Lanta, l’île des héros, Claude Dartois. Des tournages que la belle Camille aura abordés avec beaucoup de stress cette saison. La jolie blonde se livre lors d’un entretien avec Télé Loisirs et se confie tout d’abord sur sa peur d’échouer « L’année dernière, j’avais réussi quasiment toutes mes épreuves. Alors, bizarrement, pour ma sixième participation à Fort Boyard, je me suis mis la pression toute seule ».

Puis, Camille Cerf avoue que de se trouver aux côtés de candidats emblématiques aux multiples victoires individuelles et trois finalistes des jeux d’aventure tels que Claude n’a vraiment pas arrangé les choses pour elle « J’étais à côté de Claude de Koh–Lanta, ce qui m’a encore plus stressée », des performances et un sourire ravageur qui ont quelque peu perturbé l’ex miss France tout au long de cette aventure. Claude Dartois, qui semble vivre un véritable parcours du combattant, avec ses multiples blessures, au mollet et aux doigts qui auront obligé le médecin à intervenir, tout au long des épreuves de Fort Boyard, aurait donc impressionné la belle Camille, qui avait pourtant parfaitement réussi toutes les épreuves l’année précédente.

C’est une belle équipe d’aventuriers emblématiques qui partent à la rencontre du Père Fourras et si l’ex-Miss France soupçonne la production de leur avoir donné les épreuves les plus difficiles à surmonter, il semble aussi que son équipe, malgré son stress et les blessures de Claude ait été performante et s’en soit sorti avec brio : « Je pense que la production se doutait que notre équipe allait être bonne, puisqu’on a eu droit aux épreuves les plus dures du jeu ». Des épreuves qui pour certaines d’entre elles, Camille Cerf appréhendait tant : « Je redoutais la cellule où l’on doit jeter des œufs collants sur une cible, car c’est impossible et qu’en plus, on y est ridicule », explique-t-elle notamment ce lundi 6 juillet dans les colonnes de Télé Loisirs. Et de déplorer en riant que bien évidemment, c’était tombé sur elle.

Mais si cette année, l’ancienne miss France était plus stressée que lors de ses précédents passages, elle est toujours heureuse d’y participer. Fort Boyard, c’est à chaque fois un défi, mais aussi une jolie expérience pour la belle Camille Cerf. Comme pour joindre l’utile à l’agréable, cette année revêt également un aspect très important pour elle. En effet, les gains engrangés lors de cette première émission de la saison 2020 de Fort Boyard seront reversés à une association qui lui tient particulièrement à cœur. Il s’agit des Bonnes Fées.

Une association qui a vu le jour autour de 16 anciennes miss France qui ont décidé de s’unir afin de récolter des fonds afin de donner un coup de baguette magique dans le quotidien de celles que la vie n’a pas épargnées. Elles aident notamment à la création de lieux de détentes dans les centres de cancérologie et dans les hôpitaux, des collectes de produits de beauté, organisent des activités pour les enfants malades sans les maisons de soins et une foule d’autres activités pour venir en aide aux femmes et a leurs enfants. Fondée par Mareva Marciano, Linda Hardy, Mélodie Vilbert, Sophie Thalmann, Mareva Galanter, Sylvie Tellier, Corinne Coman, Alexandra Rosenfeld, Rachel Legrain–Trapani, Chloé Mortaud, Marine Lorphelin, Iris Mittenaere, Alicia Aylies, Maeva Coucke, Vaimalama Chaves, et bien sûr Camille Cerf.

C’est donc avec impatience que les téléspectateurs attendent de découvrir Camille Cerf, motivée comma jamais, pour remporter les épreuves de Fort Boyard cette année. Mais en véritable spécialiste de l’émission, puisque c’est sa sixième participation, elle a néanmoins dû vivre avec pas mal de modification sur le tournage. Comme l’annonçait la production, il y a quelques semaines, les équipes et les candidats ont dû s’adapter aux conditions de cette année exceptionnelle 2020. « Nous travaillons avec la production. Les candidats porteront des masques.

Nous utiliserons plusieurs bateaux au lieu d’un seul. Nous avons spécialement créé des jeux confinés qui permettent de respecter les gestes barrières et la distanciation » avait prévenu Takis Candilis, le directeur général délégué à l’antenne et aux programmes de France Télévisions. Déjà début juin, dans le quotidien Le Parisien, on pouvait lire que cette année la place serait faite aux jeux en solo, et non plus avec des épreuves par équipe. La salle du Trésor a été modifiée en profondeur. L’épreuve finale est donc conçue pour qu’il n’y ait aucun contact entre les divers participants, et qui par mesure de précaution, seront de toute façon masqués avant de franchir les grilles qui les séparent du butin.

« Si le mot-code venait à être trouvé, ils auront l’interdiction de porter un co-équipier pour amasser dans le creux du ventre les boyards tombés de la fontaine » expliquait le journaliste du Quotidien. La fontaine elle-même a été modifiée pour que des séparateurs aident à ce que les pièces tombent devant chaque candidat, sans qu’ils aient à les toucher.

Ce sera donc une nouvelle version de Fort Boyard que Camille Cerf s’apprête à affronter en compagnie du héros de Koh–Lanta, Claude, et de Tom Leeb, Booder et Clémentine Botino.