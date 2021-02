Camille Cerf, Miss France 2015: Retour sur son parcours et ses photos les plus canons! Elle donne chaud aux internautes!

Camille Cerf continue à faire parler d’elle. Ainsi, l’ancienne reine de beauté sera bientôt présente dans la prochaine émission proposée par Arthur. En effet, les téléspectateurs vont pouvoir la découvrir au casting des Touristes, Mission cascadeurs, ce vendredi 29 janvier 2021. Sur les écrans de TF1, l’ex-Miss France 2015 devrait une fois de plus faire une apparition très remarquée. D’ailleurs, c’est très souvent le cas. Notamment sur les photos qu’elle publie depuis maintenant 5 ans. LD People revient ainsi sur les clichés les plus marquants de la jeune femme.



Camille Cerf : une Miss au top !



Un déjà bien joli parcours



Depuis son sacre, Camille cerf ne cesse de faire la une de l’actualité. Ainsi, elle est devenue une véritable star des réseaux sociaux. Mais elle commence également à se faire un nom à la télévision. D’ailleurs, les téléspectateurs ont déjà pu assister à ses exploits dans Fort Boyard ou encore dans District Z. Mais dans les prochains jours, la jolie brune va prendre part à une nouvelle aventure. Ainsi, le public pourra se réjouir de sa présence dans le nouveau concept présenté par Arthur.



Mais le parcours de la jeune femme originaire du nord-est loin de s’arrêter là. Ainsi, elle est également devenue chroniqueuse sur Cstar. En dehors de la télévision, Camille Cerf se lance également dans les affaires ! Il y a peu, elle crée aussi sa propre ligne de vêtements. Décidément, la reine de beauté et une touche-à-tout ! D’ailleurs, elle possède encore beaucoup d’autres cordes à son arc. LD People vous explique tout concernant l’une des jeunes femmes les plus suivies de France.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦌 (@camillecerf)

Une véritable influenceuse



Camille Cerf est partout. En effet, ses fans peuvent désormais la découvrir régulièrement sur les plateaux de télévision. Ces passages successifs dans Fort Boyard et District Z, ont d’ailleurs semblé lui apporter beaucoup de bonheur. Mais l’une de ces grandes joies dans la vie est également de partager son quotidien avec ceux qui la suivent. Presque chaque jour, Camille Cerf public donc de magnifiques clichés sur les réseaux sociaux. Ainsi, son compte Instagram ne cesse de voir sa communauté s’élargir peu à peu. Car il faut bien avouer que la jeune femme sait parfaitement y faire. Ainsi, son profil est un véritable défilé de mode.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦌 (@camillecerf)

Camille cerf n’hésite donc à prendre toutes les poses. Elle s’affiche dans les plus belles tenues aussi bien à la ville qu’au bord de plage. Ainsi, son public peut une fois de plus admirer sa silhouette parfaite. Elle se dévoile sans aucun problème et arrive à faire monter la température sur la toile. Pourtant, Camille Cerf n’a pas toujours eu un bon rapport avec son corps. D’ailleurs aussi étonnant que cela puisse paraître, elle reconnaît aussi a vécu avec de véritables complexes. Mais au fil des années, elle a réussi à s’accepter telle qu’elle est. Dès lors, elle offre aujourd’hui de véritables séances shooting à ses aficionados. Et même si elle est parfois l’objet de remarques négatives, pour elle le plus important est ailleurs. Camille Cerf se dévoile sans complexe et visiblement, son public en raffole.