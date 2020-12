Camille Cerf révèle une rare photo de sa soeur jumelle, ses fans sont conquis !

Camille Cerf fête ses 26 ans, ce mercredi 9 décembre. Et c’est aussi l’anniversaire de sa soeur jumelle de Miss France 2015 !

Elle a donc décidé de lui rendre hommage en cette journée si particulière.

Ce n’est pas pour rien que Camille Cerf a été élue Miss France, avec ses yeux cristallins, sa longue chevelure dorée et son corps de rêve.

Sa meilleure amie, c’est Iris Mittenaere ! Pour la jeune femme originaire du Nord-Pas-de-Calais, impossible de rester dans le monde trop guindé des Miss, d’autant qu’elle possède plusieurs cordes à son arc.

Camille Cerf a donc décidé de se forfaire un nom loin des podiums en devenant présentatrice de Boyard Land.

La jolie blonde est très amoureuse de son petit ami Cyrille Roty, sosie de Orlando Bloom, pour le chapitre vie privée !

En effet, c’est en février 2019 que la belle blonde de 26 ans avait officialisé leur relation. “ Il s’appelle Cyrille et nous sommes en couple depuis très peu de temps. En revanche, nous nous connaissons depuis très longtemps “, confiait-elle à Public, lors d’un gala de charité et grand bal Par Amour à l’hôtel de ville de Paris, le jour de la Saint-Valentin.

Ils ont aussi beaucoup voyagé et partagé leurs aventures sur les réseaux sociaux.

Mais il est vrai que leur relation est mise en doute puisqu’il ne postent plus rien depuis le mois d’août.

Pourtant en mars dernier elle avait confié à nos confrères de Closer avoir envie de se marier : « J’attends la demande… Après deux mois de relation, j’ai envoyé à Cyrille deux modèles de bagues de fiançailles, au cas où… J’ai 25 ans, je me sens bien professionnellement. J’ai envie de construire.“

Mais heureusement, l’ex-Miss est très bien entourée par sas proches et n’ont certainement pas oublié son anniversaire ce mercredi 9 décembre, afin de célébrer ses 26 ans.

Cette fois Camille n’a pas hésité à mettre à l’honneur sa soeur jumelle.

Très discrète, on entend peu parler de la soeur jumelle de Camille Cerf : Mathilde.

Pour remédier à cela, Camille n’a pas hésité a partagé un tendre cliché d’enfance près de sa « partenaire de vie », sur son compte Instagram, en ce 9 décembre pour leur anniversaire commun !

« Apparement cohabiter dans le même utérus crée des liens inexplicables et indestructibles. Ça-y-est on dépasse ensemble le quart de siècle, 26 ans. Ça me fait un peu bizarre, c’est un âge d’adulte un peu… » a tendrement écrit Camille Cerf en légende de cette adorable photo d’enfance.