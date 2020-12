Camille Combal a un vraiment très drôle de fantasme sur Jean Castex : “Ça m’intrigue”

Camille Combal a récemment parlé du Premier ministre en des termes intrigants. En effet, il avoue se poser beaucoup de questions sur la vie de Jean Castex. Et l’une d’elle est pour le moins hilarante. C’est pour la promotion de La Grande Incruste que Camille Combal s’imagine dans les quartiers privés du dirigeant du gouvernement. Il aimerait savoir ce qu’il porte pour dormir. LDPeople vous raconte tous les détails de cette étonnante révélation.

Camille Combal est à la tête d’un nouveau programme pour TF1

Camille Combal se fait sa place à la radio et à la télévision depuis quelques années à présent. Lui qui a commencé à la radio de son université, il a gravi les échelons en se faisant de nombreux amis. Son talent parlait de lui-même et aujourd’hui, même Cyril Hanouna avouait qu’il allait le regretter à son départ de TPMP. Mais l’animateur mène sa barque et les nouvelles aventures qui se présentent à lui sont palpitantes. Tant et si bien qu’il va à présent intégrer un nouveau programme à son palmarès : La Grande Incruste.

Ce programme sera diffusé le 26 décembre sur TF1. Elle permettra à Camille Combal de littéralement s’incruster dans différentes émissions télévisées. Lors de sa récente interview pour la magazine Gala, il lui a été demandé où il rêverait de « s’incruster ». Et plutôt que de se cantonner aux programmes télévisés tels que Koh-Lanta ou des séries diverses, Camille Combal surprend et amuse en tentant une réponse incongrue. En effet, l’animateur se verrait bien « s’incruster » à Matignon.

Voici un extrait qui devrait vous mettre l’eau à la bouche. Camille Combal le partage sur son compte Instagram et ne cache pas son bonheur d’avoir tourné cette émission.

Une question étrange que se pose l’animateur

La réponse de Camille Combal est évidemment une blague qu’il va developper à merveille. Ses fans savent à quel point son imagination débordante lui offre un panel de vannes sans limites. LDPeople vous raconte ici pourquoi il aimerait se trouver à Matignon. Loin de lui l’idée de connaître à l’avance les décisions gouvernementales ou d’en apprendre davantage sur la politique. Ce qui l’intéresse c’est bien plutôt de découvrir le pyjama du Premier ministre.

Pour Camille Combal, pas question de s’attarder sur des sujets trop sérieux. Son objectif est d’amuser et de divertir son public. Aussi, bien que sa réponse puisse paraître pertinente vis-à-vis de la crise sanitaire actuelle et des débats sociaux concernant de futures réformes, il n’a vraiment pas envie de rajouter à l’angoisse ambiante. La pandémie doit devenir secondaire lorsqu’il décide d’animer une émission de télévision. En effet, son but est avant tout de permettre aux téléspectateurs de passer un agréable moment en sa compagnie. Et pour cela, il est vrai que laisser la pandémie de côté quelques heures peut faire un bien fou !

Mais Camille Combal va-t-il réellement réussir à connaître la tenue que Jean Castex utilise pour dormir ? C’est assez improbable. Quoi qu’il soit assez impertinent pour oser lui poser la question. La réponse c’est le 26 décembre sur TF1, dans La Grande Incruste !