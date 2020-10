Camille Combal a une “maladie génétique” grave : il a subi une lourde opération …

Le samedi 17 octobre, l’émission Mask Singer présentée par Camille Combal est revenue sur TF1. Une occasion pour le présentateur de parler de la maladie génétique dont il souffre.

En 2018, Camille Combal venait d’arriver chez TF1. On avait pourtant l’habitude de le voir en train d’amuser la galerie aux côtés de Cyril Hanouna dans l’émission Touche pas à mon poste qui devait insuffler la jeunesse et incarner le renouveau de la chaîne.

En arrivant sur TF1, les responsables lui font confiance et lui confient les clés de l’émission vedette Danse avec les stars aux côtés de Karine Ferri. Cette nouvelle exposition médiatique et son rôle un peu plus sérieux au sein de cette chaîe poussent les médias à se pencher sur la vie de ce nouveau conquérant du PAF. Et on peut dire que beaucoup de choses réussissent à Calille Combal, en effet bonne humeur et humour sont les maîtres mots de l’animateur, et tout en prenant rapidement ses marques il a réussi à gagner le coeur des téléspectateurs de TF1.

Au Nivea professionnel il semble donc accompli, mais la vie n’a pas toujours été très rose pour lui.

Dans un e interview donnée à nos confrères du Parisien et reprises par ceux de Purepeople, l’animateur souvent discret sur sa vie personnelle, revient sur les faits marquants de son existence.

On apprend notamment que le golden boy du PAF a lutté des années contre une maladie génétique rare à cause de laquelle il a dû subir de lourdes opérations.

Voir cette publication sur Instagram Immense envie d’être sur mon insta… ❤️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 17 Janv. 2020 à 1 :58 PST

L’ancien acolyte de Cyril Hanouna a subi une greffe au niveau des yeux en 2015 , au niveau de la cornée. Mais on ne connaît pas précisément la maladie dont il souffre.

Mais Camille Combal souffre aussi d’une anomalie génétique, qui ne le dérange pas outre mesure dans sa vie quotidienne, outre des soucis de santé récurrents au niveau des yeux. En effet, en août 2018, il a confié un lourd secret au public sur Virgin Radio, station où il était animateur jusqu’en juin 2020.

Il a annoncé n’être né qu’avec un seul rein : le gauche, comme le reprennent nos confrères de Gala.