Camille Combal au plus mal, blessé à cause de Kev Adams: il « dévoile les secrets de tournage »

Camille Combal donne régulièrement de ses nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux. Dernièrement, le 27 juillet dernier, il expliquait qu’il était en plein tournage des quarts de finale de Mask Singer. Se faisant, Camille Combal parle du tournage de District Z auquel il a eu le plaisir de participer. Mais il ne sortira pas indemne de ce tournage. En effet, il porte une attelle au genou suite à une péripétie croustillante dans laquelle est impliqué Kev Adams. Camille Combal va donc entrer suffisamment dans les détails pour nous permettre d’apprendre plusieurs choses intéressantes à propos de la nouvelle émission de Denis Brogniart.

Camille Combal a des nouvelles fracassantes

Le célèbre animateur, Camille Combal, est sur tous les fronts. L’animateur qui devient célèbre sur Virgin Radio tourne dernièrement la page sur un chapitre de sa carrière. Pendant six années consécutives, il a été présent pour les matinales de Virgin Radio. Il sera remplacé par Manu Payet à partir de la rentrée 2020. Et il tenait à remercier toutes les personnes qui ont fait de ses six années un rêve éveillé. Son message ne manquera pas d’émouvoir les fans de sa matinale. Mais ils pourront retrouver Camille Combal à la télévision dans plusieurs projets.

L’animateur se concentre sur la télévision

Camille Combal sera présent à la télévision en tant que présentateur de Mask Singer. Et ce sont évidemment des tas de surprises qui attendent les téléspectateurs. Et c’est lors d’une pause pendant une journée de tournage que Camille Combal décide de prendre son téléphone pour faire un live rapide avec ses fans. En effet, il était temps pour lui de prendre des nouvelles. Car lorsqu’il était en déplacement dans les Alpes, impossible pour lui de rester en contact avec ses fans sur les réseaux sociaux.

J’oublie personne!!!!!

J’ai peur que vous vous me laissiez tomber…

Je suis dans mes Alpes on est encore en 2G ici donc je galère pour les news

Veuillez tous agréer mes sincères excuses 🙏🏻 https://t.co/EhfI7PX1js — Camille Combal (@CamilleCombal) July 20, 2020

Des anecdotes de tournages qui font plaisir aux fans

Le 27 juillet dernier, les fans de Camille Combal ont donc le plaisir de le retrouver. L’animateur est en pleine forme et enchaîne les blagues tout en donnant de ses nouvelles. En pleine forme ou presque. Car il explique aussi qu’il porte une genouillère. Blessé au genou, Camille Combal va expliquer les circonstances de son accident. Mais pour cela, il va révéler des secrets de tournages à propos de la nouvelle émission de TF1.

En effet, Camille Combal confesse avoir eu la chance de participer à District Z. Cette émission présentée par Denis Brogniart est un véritable parcours du combattant. De plus, il s’ajoute aux épreuves, des zombies morts-vivants pour une ambiance terrifiante qui va faire grimper l’adrénaline des candidats. Camille Combal explique ensuite qu’il participait au show en compagnie de Kev Adams et de Jarry, deux humoristes avec qui le présentateur de Mask Singer aime beaucoup rire. Et quitte à trahir les secrets de tournage de District Z, Camille Combal raconte que sa blessure lui vient de Kevin Adams. Car à un certain moment, Camille a du porter Kev dans ses bras. Et il regrette qu’ils n’aient pas fait l’inverse depuis que son genou le fait souffrir.

Une vidéo qui fait sensation

Cependant, Camille Combal reste enthousiaste et prompt à la rigolade. Alors il en profite pour taquiner Denis Brogniart en dévoilant la date de diffusion du premier épisode de District Z. D’après les dires de Camille, le premier épisode arriverait sur les écrans le 10 octobre prochain.

Enfin Camille Combal doit terminer son intervention car c’est la fin de sa pause. Le tournage de Mask Singer reprend et il doit dire au revoir à ses fans. C’est alors avec une bienveillance et une affection non dissimulée qu’il révèle à son audience qu’il aimerait pouvoir leur montrer les coulisses. Une effet, Mask Singer est un troussage très secret et personne ne peut filmer le plateau. Camille Combal doit donc couper court à cette vidéo, à regrets. Mais il promet de revenir rapidement vers eux avec d’autres informations, nouvelles ou blagues en tout genre.

L’humour est l’atout majeur de Camille Combal

En attendant, Camille Combal donne tout pour faire des émissions auxquelles il participe de véritables événements. L’animateur ne prend pas souvent le temps de se reposer. Au point que certains de ses fans ne lui parlent que de ses cernes. En effet, Camille Combal a un visage qui semble marcher rapidement. Les cernes apparaissent très rapidement sur le visage de l’animateur. Des remarques récurrentes que Camille Comabl sait toujours recevoir avec beaucoup d’humour. Il admet dernièrement ne pas avoir dormi depuis son opération des dents de sagesse en 2009 afin d’expliquer pourquoi il a autant de cernes. De quoi faire hurler de rire les fans de Camille Combal.

J’ai pas dormi depuis mon opération des dents de sagesse en 2009 https://t.co/hkgNdLLthm — Camille Combal (@CamilleCombal) July 20, 2020

Il faudra rester attentif aux réseaux sociaux de Camille Combal pour en apprendre davantage. Il ne se passe jamais beaucoup de temps avant qu’une nouvelle péripétie lui tombe dessus. Et il saura, comme toujours, la raconter avec talent et noues faire rire aux larmes.