Camille Combal au plus mal, dans la douleur, soucis de santé suite à une acrobatie !

Camille Combal faisait le pitre pour une vidéo qu’il destinait à l’un de ses réseaux sociaux. Et il a fait une mauvaise chute. Le vendredi 4 décembre 2020, il a donc appelé à l’aide sa communauté pour trouver dans l’urgence un ostéopathe.

L’animateur Camille Combal de Mask Singer voulait souhaiter un bon weekend à ses abonnés en faisant une petite cascade sur un lit. Très mauvaise idée ! Ca lui aura coûté un blocage du dos ! “Je me suis bloqué le dos exactement sur ces images ! True story. Si vous avez un osthéo je prends“, a-t-il en effet tweeté ce vendredi 4 décembre 2020. Sur la vidéo qui accompagne ce post, on le voit effectivement rebondir sur un lit.

Une petite cascade qui lui coûte cher

Je me suis bloqué le dos exactement sur ces images!!!

True story

Si vous avez un osthéo je prends 🤕 https://t.co/u0N55tFbMn — Camille Combal (@CamilleCombal) December 4, 2020

Camille Combal n’en est pas à son premier pépin de santé. En octobre 2020, il révélait dans les colonnes du Parisien avoir subi une greffe de la cornée en 2015. En effet, cette greffe faisait suite à une maladie génétique rare. Par ailleurs, le présentateur n’a qu’un seul rein depuis sa naissance. C’est au micro de Virgin qu’il avait fait cette confidence en août 2018. Cependant, cela n’a aucune incidence sur sa santé.

Camille Combal : Complètement berné par sa complice Karine Ferry !

Dans l’émission Mask Singer, Camille Combal n’a pas du tout reconnu sa complice Karine Ferry. Il co-anime pourtant avec elle Danse avec les stars. Cachée sous son costume de l’araignée, Karine Ferry a finalement été démasquée le 21 novembre dernier. Elle peut se féliciter d’un très joli parcours. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a complétement été bluffé par son talent ! La jolie brune a fait part à son acolyte de sa tactique pour ne pas qu’il la reconnaisse.

View this post on Instagram A post shared by Camille Combal (@camillecombal)

Tout d’abord, la femme de Yoann Gourcuff a pris la décision de ne pas mettre son parfum. “La vérité, c’est que je n’en mettais pas. Je me suis dit que mon parfum, tu allais le reconnaître”, a ainsi expliqué Karine Ferri à Camille Combal. “Ça a été loin : je ne mettais pas de parfum, je changeais ma posture et mon pied d’appui”. Et elle est allée également jusqu’à changer sa façon de serrer la main ! “D’habitude, quand on bosse ensemble, tu me tiens la main […] Et je te la serre avec pression. Eh bien là il n’y avait aucune pression, j’étais en dilettante de la main”, a-t-elle ajouté.

‘Tu verras c’est toujours les plus proches qui te feront du mal et qui te trahiront.’

“C’est dur d’être trahi par une amie. En démarrant dans ce métier, ma mère m’avait dit : ‘Tu verras c’est toujours les plus proches qui te feront du mal et qui te trahiront.’ La preuve en est ce soir : c’est Karine Ferri qui a passé l’aventure à mes côtés sans jamais que je la grille”, a ainsi lancé Camille Combal, non sans humour.