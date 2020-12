Camille Combal bientôt père? Le présentateur parle d’un possible projet bébé!

Camille Combal a tous les ingrédients pour atteindre le bonheur : une vie professionnelle très riche, une popularité au beau fixe, un beau mariage avec sa compagne Marie et de multiples projets en perspective. Pour couronner le tout, il ne suffit plus qu’un enfant, mais il n’est pas sûr que ça soit la priorité dans l’immédiat. LdPeople vous explique tout !

Camille Combal a gagné en sagesse. Après avoir durant 6 ans animé une chronique dans l’émission « Touche pas à mon poste », un programme dont s’occupe Cyril Hanouna, l’homme a pris une nouvelle dimension. Sollicité par la chaîne TF1 après avoir quitté C8, Camille Combal n’a pas beaucoup attendu avant de signer le contrat. Il a vu que c’était une occasion en or qui se présentait.

Camille Combal multiplie les projets professionnels

Depuis qu’il est arrivé sur TF1, il multiplie les projets et les programmes. On peut citer les différentes émissions qu’il a eu l’occasion de présenter : Danse avec les stars, Mask Singer, mais aussi Plan C et bientôt La Grande Incruste et Une famille en or, le présentateur bientôt âgé de 40 est très actif et il aime beaucoup ça : « Je ne suis pas un animateur heureux, je suis un homme heureux. J’ai une vie très simple avec mes amis, ma famille, mon job. Quotidiennement, je me lève conscient du privilège que j’ai de divertir, souligne-t-il à l’occasion d’une interview au magazine Télé Star. Je sais que ça peut s’arrêter très vite ». Il est tout à fait conscient de l’aspect précaire que peut avoir la réussite, Camille Combal souhaite pour le moment s’impliquer sur les projets professionnels que lui présente le destin.

Camille Combal bientôt père ?

Ce n’est pas seulement dans le domaine professionnel que cela a changé pour Camille Combal. Après sa venue sur TF1 en 2018, l’ex-présentateur radio s’est marié, en 2019, avec une femme dont il est fou amoureux et qui s’appelle Marie. Un épisode de joie intense célébré en famille et avec ses amis. La prochaine étape logique serait d’avoir un enfant. Mais visiblement, cela ne semble pas vraiment d’actualité. En parlant d’une probable paternité, Camille Combal reste très discret sur le sujet. Pas pour des raisons d’envie mais plutôt de pudeur : « On verra, indique-t-il. Je vis des années incroyables. Je me fais de beaux souvenirs pour mes vieux jours et j’espère réaliser de beaux projets ». On ne peut que lui souhaiter tout cela.

Camille Combal, animateur très populaire

En quelques années, l’homme a vraiment gagné en popularité. Les vidéos qu’il tournait pour TPMP lui ont assuré une belle visibilité. Mais c’est maintenant sur TF1 qu’il s’est imposé avec brio. Son style se caractérise pour une grosse touche d’humour. Aux commandes de plusieurs émissions en prime time, c’est une responsabilité et une forte pression. En effet, les enjeux d’audience sont importants car ils entraînent de grosses conséquences en matière financière pour la chaîne.