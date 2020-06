Camille Combal dévoile une photo « choc » de son épouse: Les fans sont étonnés

Marié il y a à peine un an, Camille Combal a toujours été très discret sur sa vie privée et surtout sur son épouse. Si à plusieurs reprises, il l’avait évoqué de manière assez discrète, il n’avait jamais non plus dévoilé son visage au grand public. Toujours très actif sur les réseaux sociaux sur lesquels il publie souvent des photos et vidéos de lui en train de faire le pitre, ce mardi 9 juin, Camille Combal publie, à la grande surprise des internautes, une rare photo dans laquelle il apparaît avec plusieurs de ses amis, dont l’actrice Géraldine Nakache qui apparaît à sa gauche, mais également aux côtés de …. sa femme, Marie, vêtue d’un chemisier blanc.

Voir cette publication sur Instagram ❤️❤️❤️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 9 Juin 2020 à 2 :39 PDT

Un des rares clichés que nous avions pu voir jusqu’à présent de sa femme, journaliste, est lorsqu’il faisait la promotion de son émission du matin sur Virgin Radio, que Camille s’apprête à arrêter d’animer fin juin. Camille avait posé pour une affiche sur laquelle il enlaçait une jeune femme vue de dos. Lorsque Cyril Hanouna de TPMP lui avait demandé qui était cette belle inconnue, Camille avait répondu : « C’est ma vraie meuf… sinon je me faisais défoncer ! » Quelle n’est donc pas la surprise aujourd’hui de ces followers de découvrir enfin sa femme, qu’il a toujours gardé bien cachée des objectifs des caméras !

L’animateur de 38 ans a enfin révélé le visage de celle avec qui il file le parfait amour depuis bientôt 4 ans. Tombés sous le charme de la jolie brune, les internautes sont séduits et ne cessent de complimenter Camille. « Belle photo! Ta femme est sublime », « Je suis amoureux de la femme au chemisier blanc », « C’est marie tout au fond à gauche ! », « Madame Combal est très jolie », « Quelle bombe ta femme » peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires qui fusent de toute part.

En décembre dernier, au cours d’une émission spéciale de sa matinale de Virgin Radio, Camille Combal s’était déjà confié sur sa rencontre avec Marie, qu’il a épousé, en juillet dernier, à Aix-en-Provence dans le Sud de la France, d’où il est originaire. « C’est moi qui ai fait le premier pas et il a même fallu en faire sept ou huit avant que j’aie ce qu’on appelle en langage sociologique ‘un feedback’. Au début, c’était moi seul face à un mur. Tu sais, c’est comme quand tu joues au tennis tout seul. Tu n’as pas de potes et tu joues contre un mur… Bah ça, c’était mon quotidien pendant de nombreux mois ! Le problème, c’est que je ne peux pas tout miser sur le physique », expliquait-il, alors avec humour.

L’animateur vedette de TF1 a toujours mis un point d’honneur à préserver l’image de sa femme, et avait déjà expliqué, en faisant référence aux paparazzis : « Le week-end, c’est en permanence. Tout ça pour me photographier avec ma chérie. Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines. Elle n’a pas envie d’être réduite à ça et elle a bien raison ! », s’agaçait-il.

En quelques années, Camille Combal est devenu un des animateurs phares de la chaîne TF1. Jouissant d’une grande notoriété depuis ses débuts sur C8, et de l’émission « Touche pas à mon poste », puis en prenant les commandes de « Danse avec les stars », et de « Qui veut gagner des millions ? », et de « Mask Singer », la popularité de l’animateur ne semble pas non plus vouloir être partagée par son épouse, qui préfère, elle, rester très discrète. Aujourd’hui considéré comme l’un des animateurs les plus célèbres, pas facile pour lui et sa famille de rester discrets sur leurs vies privées.

Si Camille tient à préserver sa très charmante femme, elle n’est pas non plus disposée à s’afficher aux côtés de son célèbre mari. Le 17 janvier de cette année, alors que Camille publiait une photo de la belle brune, celle-ci apparaissait aussi comme le visage caché de ses deux mains. L’animateur phare de « Qui veut gagner des millions ? » avait d’ailleurs inscrit en légende : « Immense envie d’être sur mon insta… ❤ »

Voir cette publication sur Instagram Immense envie d’être sur mon insta… ❤️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 17 Janv. 2020 à 1 :58 PST

Avec cette popularité qui n’arrête pas de grandir et ses très nombreuses activités, Camille Combal menait une vie à cent à l’heure depuis plusieurs années. Il y a quelques semaines, il annonçait, à la grande tristesse des auditeurs de Virgin Radio, qu’il mettait un terme à la présentation de son émission fétiche » Virgin Tonic « .

Apparemment, le présentateur de TF1 a décidé de concentrer sa carrière sur la télévision où des belles aventures l’attendent. Camille Combal ne devra donc plus se lever chaque jour à 4 h 00 du matin pour rejoindre les studios de radio. Mais au vu de la multitude de ses activités, il n’est pas sûr qu’il s’offre beaucoup de grasses matinées, à moins que ce soit pour profiter de sa charmante épouse dont les fans découvraient le visage sur cette photo de groupe.

Alors que leur deuxième anniversaire de mariage approche à grands pas, il est difficile de dire si Camille Combal et son épouse Marie, auront le temps de fêter cet été l’événement, tant ses projets sont nombreux sur TF1. Mais si son emploi du temps le permet, il est fort à parier que le présentateur vedette de « Qui veut gagner des millions ? », prendra le temps de commémorer le plus beau jour de sa vie.

Une journée de laquelle il se souviendra longtemps, par l’émotion qu’elle lui avait procurée et sur laquelle il se confiait de manière plus humoristique il y a quelques mois. Lors d’un échange avec les internautes dans une story Instagram, l’animateur de TF1 avait révélé que l’ouverture du bal de la grande soirée, avait été un grand moment de stress pour lui. « C’était sur Grease « I got you » parce que je voulais qu’on rentre avec tous nos potes, parce que j’avais trop honte comme je ne sais pas danser (…), je n’avais pas le courage ». Une anecdote bien dans le style de Camille Combal.