Camille Combal dupé, “trahi” par Karine Ferri: Il est sous le choc dans Mask Singer

S’il y a bien deux animateurs qui se connaissent bien, ce sont bien Camille Combal et Karine Ferri. Pourtant, le présentateur phare de TF1 vient d’être trahi par son amie. Co-animateurs de Danse avec les stars, les deux vedettes de TF1 sont véritablement très proches. Pourtant, Karine Ferri n’a pas hésité à tromper celui avec qui elle partage régulièrement l’écran. Dans Mask Singer, Camille Combal n’a rien vu venir !

Mask Singer, un véritable complot contre l’animateur, Camille Combal

Un programme qui bat tous les records

Depuis son début en 2019, Mask Singer semble avoir trouvé son public. Chaque semaine, le nouveau jeu de TF1 rencontre un joli succès d’audience. Ce samedi 21 novembre dernier, les téléspectateurs sont encore très nombreux devant leur écran. En effet, ils sont tous très impatients de découvrir quelles stars se cachent derrière les déguisements. Cette fois-ci, c’est le costume de l’araignée qui était au cœur de toutes les attentions. Ainsi, à la découverte de la vedette grimée derrière ce costume, Camille Combal tombe de haut. Et pour cause, le nouvel animateur vedette de TF1 ne se doute de rien. Aucun élément ne lui a laissé penser que la personne à découvrir est en vérité une amie proche.

Malgré quelques indices, Camille Combal n’a jamais eu à aucun moment le moindre signal d’alerte. Pourtant, un élément aurait pu l’interpeller. Mais de toute évidence, la compagne de Yoann Gourcuff a pensé à tout. Karine Ferri a déployé des trésors d’imagination pour véritablement berner son acolyte dans Danse avec les stars. Par peur d’être découverte, Karine Ferri ne porte même aucun parfum sur le plateau. Car elle a bien trop peur que cela puisse la trahir. ” La vérité, c’est que je n’en mettais pas. Je me suis dit que mon parfum, tu allais le reconnaître ! “.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mask Singer TF1 (@masksinger_tf1)

Un animateur totalement surpris

Dès la découverte de la star se cachant derrière l’araignée, Camille Combal semble réellement très surpris. D’ailleurs, comme il le précise avec humour, ses proches l’avaient prévenu. ” C’est dur d’être trahi par une amie. En démarrant dans ce métier, ma mère m’avait dit : tu verras, c’est toujours les plus proches qui te feront du mal et qui te trahiront “. Totalement, sous le choc de cette découverte, le présentateur de Mask Singer ne peut cacher sa stupéfaction. ” C’est Karine Ferri qui a passé l’aventure à mes côtés sans jamais que je la grille “.

De toute évidence, Camille Combal n’en revient pas. Pourtant, chaque semaine, il passe de nombreuses heures aux côtés de Karine Ferri. Mais à aucun moment, il ne s’est douté que sa collègue serait même présente sur le plateau de Mask Singer. ” D’habitude, quand on bosse ensemble, tu me tiens la main (…) Et je te la serre avec pression. Et bien là, il y avait aucune pression, j’étais en dilettante de la main “. Le choc de Camille Combal a été véritablement total. Car jamais il n’aurait imaginé, être victime de la trahison de son ami Karine Ferri. Mais bien évidemment, il ne devrait pas lui en tenir rigueur ! Car malgré la surprise, leur amitié a véritablement sauté aux yeux des téléspectateurs.