Camille Combal et son épouse, des vacances vraiment pas au top, Cliché très drôle

Camille Combal est en train de profiter de quelques jours de détente. En effet, il partait avec son épouse prendre quelques jours au vert, profiter du Sud de la France. Plage, farniente et promenades au programme ? Cela serait effectivement idéal. Mais les vacances de Camille Combal sont, selon ses dires, pas si canons que cela. Car c’est avec humour qu’il se plaignait de perdre du temps à attendre son épouse devant une boutique de prêt-à-porter. Son épouse, Marie, est entrée faire du shopping dans un magasin et Camille Combal en profitait alors pour faire rire ses fans. L’animateur va passer du temps avec plusieurs femmes pendant ses vacances, son épouse et sa maman. Il va également trouvé une vanne bien sentie pour le souligner.

Camille Combal part en vacances mais n’oublie pas ses abonnées

Camille Combal n’aura pas démérité. Il était temps que l’animateur puisse profiter de quelques jours de vacances. Le mois d’août semble donc presque tout entier destiné à permettre la réalisation de cet objectif. En effet, il partageait sur Instagram la photo d’un panneau qui indiquait la direction d’une ville chère à con cœur, le 31 juillet dernier. Ce faisant, il Camille Combal écrivait deux mots pour accompagner cette photo. Deux petits mots qui nous permettaient parfaitement de comprendre qu’il partait enfin en vacances.

Voir cette publication sur Instagram Allez, bisous! Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 31 Juil. 2020 à 11 :20 PDT

Aix-en-Provence est une ville superbe. C’est là que Camille Combal a fait ses études après son baccalauréat. Il est effectivement le détenteur d’une licence en management d’entreprise. C’est aussi dans cette ville qu’il se marie avec Marie, sa femme. La ville d’Aix-en-Provence n’est pas très grande mais c’est idéal car son centre-ville peut aisément se parcourir à pieds. Des petites rues pleines de charmes et chargées d’histoire s’entremêlent et son parsemées de fontaines. Plusieurs parcs, de nombreux restaurants et des rues commerçantes assez chics entourent aussi le centre ville historique. Une zone particulière surtout est dédiée au shopping, elle porte les nom des “allées provençales”. Et c’est dans ce coin là que Camille Combal va envoyer un message amusant à ses fans.

Les clichés qui vont faire rire ses fans

L’animateur va poster deux selfies de lui dans cette zone-ci. Mais ce sont surtout les commentaires qu’il fait qui vont faire rire ses abonnés. En effet, en quelques mots, Camille Combal parvient à tirer de n’importe quelle situation ce qui peut se prêter à rire. Il sait présenter les choses sous un angle différent et avec évidemment beaucoup d’humour. Ainsi, il commente ses deux selfies partagés en story en expliquant qu’il pensait qu’il allait enfin passer des “vacances canons”. Mais qu’en réalité il est en train d’attendre que son épouse sorte de chez H&M. De quoi faire beaucoup rire les fans de Camille Combal.

À chaque fois surprenant, Camille Combal a un humour qui détonne et il sait toujours l’adapter à la situation qu’il vit. Dynamique et réactif, il est essentiel qu’il puisse prendre des vacances. En effet, de temps en temps, il a besoin de cela pour rester au top de ses capacités.

Camille Combal retrouve sa maman pour déjeuner

Une autre des stories de l’animateur attirait l’attention de ses fans. Camille Combal ne manque pas une occasion de faire rire son entourage. Et cette fois-ci c’était grâce à une sortie au restaurant. Le futur présentateur d’Une famille en or était attablé dans un restaurant en charmante compagnie. Avec sa femme et sa maman, Camille Combal immortalise ce moment et le partage donc avec ses abonnés. Mais avant, il prend soin d’agrémenter un petit peu la photo. Ainsi, il va ajouter quelques mots bien sentis et ajouter une musique adapté. Mais surtout, il va masquer les visages des deux femmes les plus importantes de sa vie. Car Camille Combal souhaite au maximum que ces proches puissent conserver un certain anonymat.

Ses fans ont l’habitude qu’il ne partage pas de photos permettant de reconnaître son entourage proche. En revanche, ils n’étaient pas prêt à écouter le chanson choisi par Camille Combal pour animer sa story. Il va opter pour un titre des L5 plus que commode pour la situation dans laquelle il se trouve. Tout en écrivant qu’il partage un délicieux moments avec les “deux femmes de sa vie”, les internautes peuvent donc entendre Toutes les femmes de ta vie des L5 résonner. De quoi provoquer à nouveau l’hilarité générale.

Voir cette publication sur Instagram ❤️❤️❤️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 9 Juin 2020 à 2 :39 PDT

Vacances riment toujours avec humour pour Camille Combal

Les vacances de Camille Combal ne semblent donc pas lui faire perdre son sens de l’humour. Même si souvent son métier consiste à faire rire son public, l’animateur vedette de TF1 ne prend donc pas de véritables vacances de ce côté-là. Faire rire ses fans est une seconde nature pour Camille Combal et qu’importe s’il est en vacances ou non, il faut bien avouer que cela le satisfait d’apporter de la joie et de la bonne humeur dans son entourage. Des vacances en détente et en famille donc, idéale pour recharger ses batteries. Le tout, sans pour autant déconnecter complément. En effet, Camille Combal aurait pu choisir de laisser ses réseaux sociaux en off quelques jours pour profiter à fond. Mais il n’avait visiblement pas envie de laisser ses abonnés sur le carreau.

Les échanges entre Camille Combal et ses fans fusent et son bourrés d’humour. Il ne pouvait pas les priver de nouvelles en toute connaissance de cause. L’animateur reviendra rapidement sur les écrans de télévision mais il a bien mérité de se reposer autant que possible. Et surtout, de profiter de moments privilégiés en compagnie de celles qu’il aime. Son épouse, Marie, et sa mère ont certainement apprécié de manger au restaurant en sa compagnie. Et également bien rigolé à quelques blagues bien senties de l’animateur. Car tout st possiblement prétexte à la vanne avec Camille Combal. Et c’est cela que ses fans adorent plus que tout chez lui. Il est imprévisible et ses improvisations ne manquent jamais d’intelligence.