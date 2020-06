Camille Combal: ses problèmes de santé lui demandent de rester très prudent, on dévoile tout

Camille Combal est un animateur bien connu de la télévision française. Son énergie, son humour et sa bonne humeur le rendent très apprécié du public. De plus, son professionnalisme lui ouvre des portes sur plusieurs chaînes de télévision mais également à la radio. Les fans de Camille Combal ne pouvaient pas imaginer que la santé de l’animateur soit en péril. En effet, il doit se montrer particulièrement prudent à cause d’une singularité physique.

Camille Combal fait une carrière sans fautes

Camille Combal est un animateur de 38 ans. Il grandit près des pistes de skis dans la région des Hautes-Alpes. Ses parents sont restaurateurs et il a un frère avec qui il fait les 400 coups. Les sauts en ski n’ont pas de secrets pour lui même si ils lui valent également de belles gamelles. Car pendant plusieurs années, avec son frère Clément, Camille Combal a été moniteur de ski aux Orres. En parallèle, il fait des études à Aix-en-Provence. Camille décroche une licence de management. Depuis sa naissance, la famille de Camille Combal sait qu’il doit faire preuve de vigilance pour sa santé et quel devra s’y atteler toute sa vie. Mais cela ne freine pas les rêves de l’animateur qui fait ses premières armes sur Fun Radio en 2004.

Camille Combal enchaîne deux postes sur Fun Radio entre 2004 et 2006. Ce domaine lui plaît et il tente de se faire un nom dans le milieu. En 2006, il bascule sur NRJ. Sur cette radio, l’animateur passe là aussi deux années. Ensuite il bascule à nouveau pour arriver chez Virgin Radio. Après une année dans cette radio, il décroche enfin son émission à lui Camille Combal et son orchestre. L’animateur passe sur les ondes de Virgin Radio de 18h à 20h en solo pour la première fois. Nous sommes alors en 2009. L’année suivante, il est rejoint par Mélanie Angélie pour animer son show et ils gagnent une heure de plus de temps d’antenne. Et jusqu’en 2012, Camille Combal devient un animateur incontournable de Virgin Radio.

Voir cette publication sur Instagram Dimanche! 🙆🏻‍♂️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 16 Févr. 2020 à 7 :06 PST

À la radio comme à la télévision, il réussit à se faire une place grâce à ses talents d’animateur

De 2012 à 2014, Camille Combal rejoint les équipes de radio de Europe 1. C’est alors avec Michel Drucker qu’il a un poste de chroniqueur sur Faites entrer l’invité. Et parfois, il lui arrive de remplacer Jean-Luc Lemoine auprès de Cyril Hanouna dans Les pieds dans le plat sur la même antenne. En 2014, Camille retourne sur Virgin Radio fort de son expérience. Il y anime une matinale intitulée Virgin Tonic. Mais Camille Combal souhaite arrêter la radio. Il l’annonce dès 2017 mais il poursuivra jusqu’en 2020. Le 24 mai dernier, il annonce dans Le Parisien qu’il est prêt à se consacrer à ses projets sur TF1. Car pendant sa carrière à la radio, Camille Combal s’est également fait une place dans le monde de la télévision.

En effet, dès 2006 Camille Combal fait partie du PAF. Il commence par présenter des jeux télévisés sur NRJ12. Jusqu’en 2008, Camille Combal est visible sur NRJ12 et sur Canal+. Entre 2009 et 2012 ce sont plutôt des talk-shows qu’il rejoint pour les chaînes du groupe M6. Et sa carrière explose littéralement lorsqu’il retrouve le plateau de Touche Pas à Mon Poste animé par Cyril Hanouna. Il quitte le groupe M6 pour rejoindre C8. Sa carrière explose à ce moment là car il se voit confier la présentation d’émissions entières. Son humour et sa bonne humeur sont connus de tous et sa communauté de fans ne cessent de croître. Et en 2018, Camille Combal vole de ses propres ailes pour rejoindre TF1. Cyril Hanouna ne cache pas sa déception mais soutien son ami et collègue dans sa démarche.

Camille Combal impressionne par sa réussite mais sa santé fragile inquiète

Camille Combal n’a pas finit d’épater ses fans et ses collègues. Sa carrière est déjà bien établie et ne va pas s’arrêter en soi bon chemin. Les fans le connaissent comme quelqu’un de dynamique, de drôle et d’enjoué. Mais personne ne se doute que l’animateur vit avec un handicap. Car depuis sa naissance, Camille Combal fait partie des rares personnes qui naissent avec un seul rien au lieu de deux. C’est ce que nous apprenons dans le numéro du 29 mai du magazine Public. Et ce n’est pas tout car Camille Combal souffre également d’une maladie génétique qui s’attaque à ses yeux. Il aurait été greffé de la cornée récemment pour pallier à cela. Camille Combal doit alors faire très attention pour ne pas se mettre en danger.

Voir cette publication sur Instagram About last night… Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 21 Mai 2020 à 1 :03 PDT

Des problèmes de santé qu’il connaît depuis toujours

En effet, non seulement ses yeux mais en plus son unique rein, imposent à l’animateur un rythme de vie sain et surveillé. Il ne peut pas se permettre les excès comme avec l’alcool, la nourriture, le soleil ou encore les écrans. Camille Combal doit vivre avec ses particularités qui rendent sa vie un peu moins évidente. Par contre, cela ne semble pas le gêner outre mesure. Car l’animateur garde toujours un moral d’acier et une bonne humeur à toute épreuve. Après tout, il a appris à vivre avec ses ennuis de santé durant toute sa vie. Et il sait aussi depuis bien longtemps que rien ne pourra les lui enlever. Alors autant faire en sorte de ne s’inquiéter que pour ce que nous pouvons changer. Pour le reste, si il n’y a pas de solutions, ne dit-on pas qu’il n’y a alors pas de problèmes ?

C’est semble-t-il la philosophie de vie de Camille Combal. Il ne laissera pas miner le moral ni freiner dans sa carrière pour de tels détails. Camille Combal n’a pas finit de nous épater dans de nouveaux projets. Pour l’instant sur TF1 et dans quelques années, sui sait ?