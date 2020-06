Camille Combal: Qui est vraiment sa femme Marie? on relève tout!

Après 6 ans à réveiller les auditeurs avec sa bonne humeur et son énergie, Camille Combal a fait des adieux très émouvants, lors de sa dernière matinale Virgin Tonic sur Virgin Radio. Un départ qu’il avait annoncé le mois dernier sur les réseaux sociaux et qui avait surpris tous ses followers et auditeurs qui n’avaient pas caché leur tristesse à cette grande nouvelle. L’animateur vedette avait, en effet, expliqué vouloir arrêter au bon moment, avant de créer un sentiment de lassitude chez ses auditeurs.

S’il avait confirmé n’avoir pas d’autres projets en radio, il révélait aussi vouloir se concentrer sur sa carrière à la télévision. Aux commandes des émissions Qui veut gagner des millions ?, Danse avec les stars, et Mask Singer, Camille Combal promet aussi de le retrouver pour de nouvelles aventures sur TF1, avec ce qu’il appelle « une patte plus personnelle ». L’animateur emblématique a acquis une notoriété au fil des années qui n’a jamais cessé de s’accroître auprès du public ; classé non seulement parmi les animateurs préfères des Français, il a été aussi Sacré meilleur matinalier radio en 2019 avec Yves Calvi.

C’est donc avec de chaudes larmes ce vendredi que Camille Combal faisait ses adieux à la radio. Pour cet ultime rendez-vous, de nombreux artistes, comme Pomme, Dave ou Synapson, sont venus le rejoindre dans le studio, mais aussi sa femme Marie, qui pourtant si discrète et n’apparaissant jamais en public, était venue le soutenir. Très ému, Camille craque à l’antenne et remercie chaleureusement toute son équipe » On a vécu une aventure complètement dingue. On s’est marrés », avant de remercier ses auditeurs « Merci à vous qui êtes restés. Merci pour le bouche-à-oreille, on a fait des pubs, mais c’est vraiment le bouche-à-oreille. Ceux qui sont venus juste pour gagner des cadeaux, merci. Ceux qui sont venus juste pour rire, merci. Ceux qui nous ont écouté trois tous les matins, ceux qui nous ont écoutés deux heures, vingt minutes, quatre minutes, merci de votre fidélité « .

Et malgré sa tristesse, Camille part très heureux et avec ses plus belles larmes de joie » Vous tous, qui nous écoutez tous les matins, vous qui êtes venus au début (…) merci de votre fidélité ! On a partagé vos matinées quand vos enfants étaient en retard, peut-être qu’on vous a amené à la maternité, on était là, c’est cool. Merci à vous tous. Il y a des gens qui sont devenus père et mère en nous écoutant ! (…) On était là dans les bons moments, mais aussi les mauvais. J’espère qu’on vous aura donné un petit peu le sourire. On aura fait le boulot. Ça me suffit…. C’est des larmes de joie, je suis trop heureux d’avoir passé ces six ans avec vous, …, j’ai besoin d’autre chose « . Sans oublier de remercier ses parents et aussi son épouse « Merci à ma femme, elle est dans le studio, je crois, regardez comme elle est belle, elle se cache, elle a honte… ».

Sa femme, Marie qu’il a épousé, en juillet dernier, à Aix-en-Provence dans le Sud de la France, d’où il est originaire, et qui se veut si discrète, pour se protéger de la notoriété de son mari si célèbre sur les antennes. Une belle rencontre entre les deux tourtereaux, sur laquelle Camille Combal s’était confié, non sans humour, « C’est moi qui ai fait le premier pas et il a même fallu en faire sept ou huit avant que j’aie ce qu’on appelle en langage sociologique ‘un feedback’. Au début, c’était moi seul face à un mur. Tu sais, c’est comme quand tu joues au tennis tout seul. Tu n’as pas de potes et tu joues contre un mur… Bah ça, c’était mon quotidien pendant de nombreux mois ! Le problème, c’est que je ne peux pas tout miser sur le physique ». L’animateur vedette de TF1 a toujours protégé et préservé l’image de sa femme, et avait déjà expliqué, en faisant référence aux paparazzis : « Le week-end, c’est en permanence. Tout ça pour me photographier avec ma chérie. Mais il faudrait peut-être lui demander, à elle, si elle souhaite apparaître dans leurs magazines. Elle n’a pas envie d’être réduite à ça et elle a bien raison ! », s’agaçait-il alors. Il affirmait d’ailleurs avoir une vie « ordinaire à mourir, … On sort avec ma femme pour balader notre chien au Bois de Boulogne. Parfois, on brunche avec des potes », précisait-il.

Si Camille ne s’affiche que très rarement publiquement avec sa très charmante épouse, Marie Combal, elle ne désire pas non plus s’afficher aux côtés de son célèbre mari. Souhaitant préserver leur vie privée, rares sont leurs apparitions ensemble en public. Seul Camille dévoile de très rares photos qui restent souvent mystérieuses au grand regret de ses fans. Le 17 janvier de cette année, alors qu’il publiait une photo de la belle brune, celle-ci se cachait le visage de ses deux mains. Camille Combal avait d’ailleurs noté en légende : « Immense envie d’être sur mon insta… ❤ ». Elle apparaissait également le 9 juin dernier, en toute discrétion sur un cliché que publiait l’animateur vedette en compagnie de ses amis, dont l’actrice Géraldine Nakache, mais aussi de la rayonnante Marie, en arrière-plan. La femme de Camille, aurait-elle décidé de sortir un peu plus de l’ombre ?

Ce dernier rendez-vous aura vraiment été riche en émotions. Camille Combal a reçu de nombreux messages de son équipe, de célébrités et de ses fans pour rendre hommage à toutes ses années passées à la radio.

C’est une page désormais tournée pour Camille Combal, l’animateur phare de Virgin Tonic qui sera remplacé pour cette matinale, de 7 h à 10 h, par Manu Payet. Humoriste, acteur et réalisateur, Manu Payet avait ses débuts à la radio avec NRJ Réunion d’où il est originaire, avant de rejoindre NRJ Paris Métropole. Un média sur lequel, il revient donc 20 ans après d’une longue absence. C’est donc un grand challenge qui attend le nouvel animateur de Virgin Radio, qui devra maintenir les audiences à succès de Camille Combal.