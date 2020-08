Camille Combal relance une magnifique émission culte à venir sur TF1 (Une famille en or)

Camille Combal est devenu un visage familier ds téléspectateurs de TF1. Ils adorent évidement l’animateur car il ne manque pas d’humour. Cependant, ils vont l’aimer encore davantage! En effet, il s’apprête à relancer une émission devenue culte sur TF1. Il s’agit du jeu télévisé Une famille en or. Furtivement apparue sur la Cinq en 1986, elle était ensuite une émission mythique de TF1 de 1990 à 1999. Ensuite, elle revenait tout aussi furtivement qu’à ses débuts. D’abord sur TMC en 2015, puis sur C8 en 2017. C’est donc Camille Combal qui va se charger d’animer ce jeu télévisé captivant sur TF1 dès la fin de l’année !

Une grande nouvelle pour l’animateur, de plus en plus célèbre, de TF1

C’est le magazine Télé-Loisirs qui lâche cette information capitale. Celle qui explique que Camille Combal sera prochainement aux commandes d’Une famille en or. Et depuis trois ans qu’il rejoint TF1, Camille Combal transforme tout ce qu’il touche en or justement. Danse avec les stars, Mask Singer ou encore Qui veut gagner des millions, TF1 ne semble pas inquiète de lui confier de gros projets. C’est donc logique que l’antenne compte sur Camille Combal pour faire revivre ce concept. Les audiences seront certainement davantage au rendez-vous avec cet animateur en tête d’affiche.

Camille Combal n’a que 38 ans et il est déjà incontournable à la télévision. Evoluant sur C8 aux côtés de Cyril Hanouna, il n’avait peut-être pas assez de place pour s’épanouir. En effet, son ancien mentor ne sera jamais détrôné aux yeux des téléspectateurs. Mais les fans de Camille Combal savent que rien ne vient entacher leur amitié. C’est donc avec respect que les deux hommes décident de prendre des chemins différents. Camille Combal change alors de chaîne pour rejoindre TF1 et c’est l’explosion de sa notoriété. Il est certainement l’un des animateurs les plus appréciés de la chaîne par les fans. Il peut enfin endosser des responsabilités à sa mesure. Et il emmène avec lui les conseils et les principes de Cyril Hanouna, qu’il admire.

Camille Combal prend du grade à toute vitesse depuis qu’il quitte C8

Camille Combal se voit alors confier une responsabilité supplémentaire avec la présentation d’Une famille en or. Non seulement c’est une émission au concept ancien mais c’est une émission qui est connue de tous. Il va devoir la remettre au goût du jour, la dynamiser mais le tout sans la dénaturer. C’est alors sur ses épaules qui va reposer toute la responsabilité, ou presque, de la réussite de ce programme sur TF1. Mais Camille Combal a appris des meilleurs. Il n’est donc pas prêt de reculer face à un challenge. Bien au contraire, il gonflera le torse et foncera tout droit. Les fans lui donne la force de tenter des aventures terrifiantes mais gratifiantes.

Pas de doutes, TF1 mise sur la bonne personne pour remettre à neuf un programme plein de promesses. Car Camille Combal est un homme qui sait faire preuve d’un grand professionnalisme. L’humour est sa seconde nature. Il sait alors improviser sans cesse et ne manque pas non plus de répartie. Dynamiser une émission, il a appris à le faire aussi bien à la télévision qu’à la radio. Et à la radio l’exercice est d’autant plus difficile que le support visuel n’est pas là pour soutenir les propos. Pourtant, il n’a jamais déçu ses fans. C’est donc avec enthousiasme et impatience qu’ils attendent l’arrivée d’Une famille en or.

Une famille en or aura donc la chance de compter sur Camille Combal comme présentateur

Le concept de ce jeu télévisé n’est pas des plus complexe. Il s’agit de faire s’affronter deux groupes, deux familles. L’animateur va poser aux deux équipes des questions qui paraîtront anodines. Mai la difficulté ne réside pas tant dans les réponses que fans la multitude des réponses. En effet, les réponses aux questions correspondent à des sondages auxquels se soumettent la population. Il incombera donc aux candidats de répondre de la même manière que les sondés en proposant les réponses les plus données par la population. Ensuite, les point s’additionnent pour déterminer la famille qui remporte la manche. Plusieurs manches rythment l’émission et l’animateur ne sera évidemment pas avare en improvisation.

Voir cette publication sur Instagram Dimanche! 🙆🏻‍♂️ Une publication partagée par Camille Combal (@camillecombal) le 16 Févr. 2020 à 7 :06 PST

Une fois le concept clair. Les fans de Camille Combal et le public de TF1 ne se demande plus qu’une seule chose. Ils veulent en effet savoir à quelle heure le programme sera disponible. Car il convient de les prévenir afin qu’ils n’en ratent pas une miette. Et surtout, de leur laisser le temps de se faire au changement de plage horaire d’autres de leurs émissions favorites. Notamment Demain nous appartient.

Les fans de Camille Combal attendent beaucoup de lui

Camille Combal cartonne dans tout ce qu’il entreprend. Les fans de l’animateur savent également qu’ils vont pouvoir le retrouver en tant que candidat prochainement. En effet, il participe avec son ami Kev Adams à la nouvelle émission présentée par Denis Brogniart. Il s’agit de District Z et les mésaventures de l’animateur le conduiront apparement à se blesser le genou. Car Camille Combal ne cache rien à ses fans. Il leur explique donc comment est survenu sa blessure lors d’une vidéo en live qu’il partage ensuite sur Instagram. Malgré sa mésaventure et sa blessure, il laisse entendre que cette nouvelle émission de TF1 sera fantastique. Ses fans trépignent déjà d’impatience de pouvoir en faire le constat par eux-mêmes.

Camille Combal va-t-il réussir à faire d’Une famille en or un rendez-vous immanquable sur TF1 ? C’est tout ce que nous pouvons souhaiter à l’animateur. Et quoi qu’il arrive, il a déjà la confiance de ses fans et de la chaîne avec lui. Il ne devrait donc pas s’en sortir trop mal pour faire des étincelles. En effet, le naturel et l’intelligence de cet animateur va encore une fois ravir le public. Son bagou et son dynamisme sont des atouts qu’il sait manier à la perfection. Plus Camille Combal prend de l’âge et plus son expérience grandit. Pas de doutes alors, la nouvelle émission que TF1 lui offre à présenter va faire un vrai tabac.