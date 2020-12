Camille Combal se blesse dans “District Z”, Kev Adams est en cause, il “trahit un secret de tournage”

Camille Combal était présent pour participer à la toute nouvelle émission de TF1, District Z. Bien que les diffusions commencent à peine, le tournage ne date pas d’hier comme vous pouvez vous en douter. Aussi, l’animateur de Mask Singer a vendu la mèche en donnant de ses nouvelles en juillet dernier. Blessé à la jambe, il avait révélé qu’il s’était fait mal en participant à District Z et en compagnie de Kev Adams. C’est donc une surprise en moins pour les fans mais également un soulagement de savoir que Camille Combal se porte au mieux malgré sa blessure. LDPeople revient sur cette anecdote car à l’époque il trahissait ainsi le secret du tournage.

Camille Combal fait des confidences pour sauver les apparences

Camille Combal avait tenu à rassurer ses abonnés en juillet dernier. En effet, les internautes qui le suivent sur les réseaux sociaux avaient remarqué qu’il s’était blessé la jambe. Et ils étaient intrigués de la façon dont cela avait pu se produire étant donné que l’animateur était en train d’enregistrer les épisodes de Mask Singer. Il faut bien reconnaître que ce show ne présente pas de risques. Alors, pour couper court aux blagues et aux rumeurs sur une éventuelle chute dans les escaliers, Camille Combal expliquait avoir participé à un jeu qui demande courage et persévérance. Cependant, il n’était pas censé en révéler autant à ses abonnés. Mais amusé par l’anecdote, puisqu’elle implique son grand ami Kev Adams, il tenait à l’afficher gentiment, tout en rassurant ses fans.

Dans une vidéo qu’il postait alors sur Instagram, Camille Combal a dévoilé des détails du tournage de District Z. La nouvelle émission de TF1, produite par Arthur et présentée par Denis Brogniart. Elle est désormais en cours de diffusion et vous savez peut-être qu’elle implique des zombies et un décor post-apocalyptique. Mais en juillet dernier, il s’agissait d’éléments encore confidentiels. De même que les candidats qui se prêtaient au jeu. Camille Combal racontait donc s’être blessé la jambe pendant le tournage et que c’est en portant Kev Adams que son injure est survenue. À l’époque, il n’aurait pas aussi du révéler que le 10 octobre serait la date de révélation de ce programme inédit. Mais il n’a pas pu s’en empêcher.

Les mésaventures de l’animateur sont hilarantes pour ses fans

Les fans de Camille Combal étaient évidemment ravis d’avoir une telle exclusivité. Et LDPeople vous en faisait part dans un précédent article. L’animateur de Mask Singer regrettait d’avoir porté Kev Adams, précisant que c’est lui qui aurait dû le porter pour éviter les blessures. Avec son attelle au genou en plein été, il été moqué par ses fans car déjà quelques semaines auparavant, il s’était brisé un orteil. Décidément, Camille Combal n’est pas des plus chanceux. Avant cela, c’était son dos qui le faisait souffrir. Espérons que la nouvelle année soit plus clémente avec l’animateur ! Autrement, ses fans n’ont pas fini de rire à ses dépends.