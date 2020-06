Camille Combal viré? Voici qui va le remplacer, qui aurait pu imaginer

L’animateur Camille Combal annonçait il y a quelques semaines à la surprise générale, qu’il avait pris la décision de mettre un terme à son contrat, et d’arrêter la présentation de son émission » Virgin Tonic « . Le 24 mai dernier, c’était par l’intermédiaire de son compte Instagram qu’il annonçait la nouvelle à ses fans par une longue lettre, pleine d’émotions et de remerciements, pour ceux qui l’écoutaient chaque jour, mais également pour ses équipes.

« Des fous rires, des Zénith, des Calinoux poutoux, des World Tour de France, des galères, de la clim, de la joie, O-zon, du passe à ton voisin, une DeLorean, des cafés, du parachute ! Et tous vos sourires ! Je pars avec des cernes certes, mais je pars surtout avec des souvenirs dingues grâce à vous. Merci à mon équipe que j’aime tant ! La meilleure ! J’ai trop de chance de vous avoir près de moi (…) Merci aux équipes de Virgin Radio. On vous a souvent demandé l’impossible et vous nous avez suivis dans toutes nos folies ! Et surtout…MERCI à VOUS qui avez choisi de vous réveiller à mes côtés. En me lançant dans cette aventure, je n’aurais jamais imaginé un jour être aussi suivi. Et soutenu. Sans vous, rien ne serait possible…. On reprend l’histoire bientôt. Il nous reste un mois pour en profiter ! Alors à demain en direct à 7 h. Camille « .

C’est par ces mots que le présentateur de » Qui veut gagner des millions » avait décidé de remercier ses fidèles auditeurs, et d’ajouter qu’il avait souhaité s’arrêter au bon moment. » On s’arrête là, c’est la fin d’une super aventure, mais aussi d’un cycle. C’est ma décision, je suis en pleine forme même en me levant à 5 h 30 depuis 6 ans, mais je ne veux pas lasser les gens. Chaque année, je me pose la question de l’usure du temps avec la crainte de ne plus être créatif, de faire la même chose » avait-il ajouté.

L’animateur va donc donner un nouvel élan à sa carrière, mais surtout se concentrer sur ce qui le passionne aussi, c’est-à-dire la télévision. En plus de » Qui veut gagner des millions « , il se prépare pour la nouvelle saison de » Danse avec les stars « , et peut-être également pour une saison 2 » The Mask Singer » :

« Pour cette 3e année, je vais essayer de mettre une patte plus personnelle dans de nouveaux projets. Je me rends compte de ma chance ». Avec l’annonce de son retrait, la direction de Virgin Radio devait trouver le remplaçant idéal pour reprendre la place de celui qui faisait un véritable carton tous les matins sur les antennes de la station. Après une longue réflexion de la direction, on connaît donc aujourd’hui le nom du remplaçant de Camille Combal qui animera l’émission matinale à partir de la rentrée.

Et ce sera donc Manu Payet, l’acteur et humoriste qui reprendra les commandes de la saison prochaine. « Il y a 20 ans, j’ai eu la chance de rencontrer Manu Payet à la Réunion. Nous nous étions promis de vivre une aventure radiophonique ensemble. 20 ans après, le moment est venu pour lui de nous rejoindre sur Virgin Radio alors bienvenue chez Virgin Manu » se réjouit Frederico le directeur délégué de la station.

Camille Combal a lui aussi réagit, et c’est par ce message qu’il souhaitait la bienvenue à son ami sur Twitter : » Bienvenue Manu !!! Ça va être canon !!! Je te souhaite de prendre autant de kif que nous. Prends soin des meilleurs auditeurs du monde ! Et cette équipe douce et suave. Promis, je laisse le studio dans l’état d’hygiène dans lequel je l’ai trouvé en arrivant ». C’est donc comme animateur que l’on retrouvera Manu Payet dans quelques semaines sur les antennes de Virgin Radio, mais malgré son parcours d’acteur et d’humoriste, c’est loin d’être une première pour l’homme originaire de la Réunion, qui n’est pas un novice en matière de radio.

De 2000 à 2008, il était présent sur NRJ dans la tranche midi-16h avant de faire les émissions du soir de 2001 à 2002. Il avait également participé durant plusieurs années au 6/9, une matinale dans le même genre de celle dont il s’apprête aujourd’hui à reprendre les rennes dans sa nouvelle maison. C’est donc un homme expérimenté que la station a choisi pour remplacer Camille Combal dans cette tranche horaire si particulière.

Dans un communiqué de presse, Constance Benqué, présidente de Lagardère News, avouait être très satisfaite de ce choix, et extrêmement heureuse de l’arrivée de l’humoriste au sein du groupe : » Une personnalité aussi talentueuse que sympathique qui saura mettre ses multiples facettes au service de nos auditeurs, et de ce rendez-vous incontournable. Je suis convaincue qu’il saura réveiller nos auditeurs avec la bienveillance, l’humour et la proximité qui le caractérisent « .

Si Camille Combal a émis le souhait de voir son équipe en place continuer l’aventure, ce sera bien sûr Manu Payet qui prendra la décision finale pour savoir qui l’accompagnera chaque matin pour réveiller les auditeurs. On ne sait donc pas à ce jour, si Nico, Clément l’incruste et Mélanie seront encore présents à la rentrée, ou si Manu Payet décidera de les remplacer par d’autres chroniqueurs.

Du côté du principal intéressé, il n’y a pas encore eu de réaction à sa nomination, mais on peut évidemment imaginer que l’acteur, réalisateur et humoriste qui revient aujourd’hui comme animateur radio sur Virgin Radio nous prépare à coup sûr, un gros coup.

Après ses one-man-shows, ses films à succès, et même la présentation de la cérémonie des Césars en 2018, c’est un nouveau défi qui attend Manu Payet dès la rentrée prochaine pour prendre la place de Camille Combal devenu le présentateur vedette de TF1. Un gros challenge pour le nouvel animateur, tant Camille Combal aura marqué les esprits en faisant de la matinale de Virgin Radio, « Virgin Tonic », l’une des références du genre. Un succès basé sur l’humour que Manu Payet ne devrait pas avoir beaucoup de mal à prolonger, au vu de son univers particulier et de ses multiples talents.