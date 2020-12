Camille Lellouche craque lorsque Michel Cymès dévoile une photo très privée. “Non mais pardon, j’étais pas du tout prête !”

Camille Lellouche est une artiste accomplie. Chanteuse et humoriste, elle excelle dans ses domaines de prédilections. Son nouveau titre Je remercie mon ex est en train de faire un carton. Mais aujourd’hui LDPeople revient sur un moment émouvant de la vie de Camille Lellouche. En décembre 2019, elle était l’invitée de Michel Cymès dans Ça ne sortira pas d’ici. À l’évocation de son grand-père, l’artiste craque sous le poids de l’émotion. Nous avons retrouvé ce passage sur les réseaux sociaux, ainsi que le magnifique message qu’elle adressait à son grand-père au lendemain de son décès. La lecture de cet article risque de vous faire sortir les mouchoirs.

Camille Lellouche n’était pas prête à découvrir cette photo très personnelle que dévoilait Michel Cymès

Camille Lellouche force l’admiration. Elle est incroyable en tant qu’actrice, que chanteuse mais aussi en tant qu’humoriste. Son travail consiste, malgré ses nombreuses casquettes différentes, finalement toujours à transmettre des émotions. Alors, lorsqu’elle pleure en parlant de son grand-père, surprises par l’initiative de Michel Cymès de parler de lui, ce sont aussi tous les téléspectateurs qui pleurent avec elle. Camille Lellouche parle de ce grand homme avec une justesse et un respect qui nous donne à tous envie de l’avoir connu. Il est rare d’assister aux pleurs de Camille Lellouche. Elle qui est déterminée à transmettre de la joie et des rires, il lui arrive pourtant de céder à l’émotion. Très sensible de nature, elle admet avoir été prise de court par la révélation d’une image très personnelle. Michel Cymès tenait à faire parler l’artiste sur la vie extraordinaire de son grand-père, un véritable héros à ses yeux.

Le grand-père de Camille Lellouche est décédé le 10 janvier 2018. Et c’est près d’un an après sa disparition que Michel Cymès propose à l’artiste de parler de lui. Elle n’était pas prête à le faire mais va réussir à se contrôler pour rendre hommage à cet être hors du commun. Il a été retenu captif dans un camp de concentration durant une année. Il était parvenu à s’en échapper et il ne se plaignait pourtant jamais de rien. Lui qui a assisté à l’horreur et qui a su affronter l’insurmontable avait bien des raisons de le faire.

Des moments très émouvants pour l’artiste et pour ses fans

Néanmoins, il était un homme heureux et fier, d’une humilité sans bornes qui inspire à Camille Lellouche le plus profond des respects. LDPeople vous propose de découvrir la séquence vidéo de son passage dans l’émission de Michel Cymès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ça ne sortira pas d’ici ! (@cnspi_off)

Camille Lellouche ne pourra certainement jamais parler de son grand-père sans une certaine dose d’émotions. Mais elle sait que son heure était venue et qu’elle fera tout son possible pour le rendre fier. Son héros ne sera pas déçu de la vie de sa petite-fille. Artiste incontournable de la scène musicale mais aussi humoristique et même au cinéma, Camille Lellouche a une place à part dans le cœur de ses fans. Bouleversante dans tout ce qu’elle entreprend, elle n’a pas fini de nous surprendre.