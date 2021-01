Camille Lellouche: ses fans s’inquiètent pour sa “santé mentale” en danger?

Camille Lellouche est très suivie et très active sur les réseaux sociaux. En effet, ses publications vidéos sont régulières et apportent sourire et rires. Soit deux choses dont nous avons tous un grand besoin en ce moment. Mais la vidéo que Camille Lellouche publie le 8 janvier dernier inquiète. De même que des photos qu’elle partage en compagnie de ses copines. Ses fans la trouvent fatigué et espèrent qu’elle se ménage suffisamment. Un commentaire va même jusqu’à remettre en question la “santé mentale” de l’artiste. LDPeople vous raconte tout à ce sujet.

Camille Lellouche inquiète ses fans sur Instagram

Camille Lellouche est une artiste accomplie. Aussi à l’aise dans la musique qu’en tant qu’humoriste, elle est incontournable aujourd’hui. Cependant, elle ne cache pas que c’est à cause de la crise sanitaire qu’elle change encore son fusil d’épaule. En effet, Camille Lellouche avait pour projet de remonter sur les planches. Mais la crise sanitaire en a voulu autrement. Alors, c’est vers la musique que se réfugie la belle. Son nouvel album est en préparation !

Malgré ses journées bien remplies, et certainement éreintantes, Camille Lellouche continue de publier régulièrement des vidéos humoristiques sur la Toile. Ce rythme effréné finit donc par inquiéter certains de ses abonnés. Dans sa plus récente vidéo postée à ce jour, l’artiste s’adresse à ses fans en chuchotant. Elle déplore de constater que les salles de spectacles continuent de rester closes et s’imagine faire ses shows dans les trains ou les avions. Des propos qui font bien rire ses abonnés, jusqu’à ce que l’artiste indique que si elle chuchote c’est en réalité parce que ça la détend sinon elle aurait “envie de tout casser”.

De la fatigue qu’elle ne s’avoue pas ?

De plus, dans les publications antérieure et postérieure à cette courte vidéo, Camille Lellouche apparaît les traits tirés. Ses fans la taquinent quant à son look qui sort du commun. En effet, ils ont l’habitude de la voir décontractée sur Instagram. Mais cette fois-ci, l’humoriste a opté pour des tenues moulantes. En dehors des quelques blagues que lui adressent ses abonnés, certains sont très inquiets. L’un des messages remet directement en question sa “santé mentale”, lui assurant qu’elle a le droit de prendre quelques jours de repos loin des réseaux sociaux. Cet internaute se demande si Camille Lellouche prend suffisamment soin d’elle et qu’elle ne se met pas en péril pour continuer de divertir ses followers à tout prix. L’artiste n’a pas pris le temps de répondre à ce message. Mais il faut croire que Camille Lellouche se connaît bien et sait s’écouter.

Notons également que l’artiste n’est pas seule, entourée de ses deux amies. Ainsi, si vraiment il fallait l’aider à se détendre et à prendre du repos, elle pourra compter sur son entourage. Enfin, Camille Lellouche est si directe et ouverte avec ses followers qu’il ne faudra pas douter qu’elle les prévienne si elle se sent usée par le quotidien. La chanteuse et humoriste ne leur fait pas de secrets. Restons donc confiants sur le fait que Camille Lellouche reste maître d’elle-même.