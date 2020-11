Camille Lellouche tombe totalement le haut, remerciant son ex: un cliché sulfureux

Camille Lellouche publie une photo d’elle qui suscite de vives réactions sur la Toile. En effet, l’artiste aux multiples facettes semble savoir tout faire. Actrice, chanteuse et humoriste française, elle prend à présent la pose telle une véritable professionnelle. Camille Lellouche fait ainsi la promotion de son nouveau single intitulé Je remercie mon ex dont la sortie est prévue pour le 3 décembre. La photo qui fait parler d’elle sera sur la pochette de son titre et elle vaut el détour. Car la jeune femme ne porte pas de haut pour parfaire sa tenue, ses longs cheveux subissent à habiller son torse.

Camille Lellouche annonce la sortie de son nouveau single avec une photo d’elle captivante

Camille Lellouche joue sur tous les terrains avec une aisance déconcertante. Suivie par 2,3 millions d’abonnés sur Instagram, personne n’a pu passer à côté de cette image d’elle que certains jugent provocante. Car Camille Lellouche n’a pas habitué ses fans à la voir dans ce genre de tenue. Pourtant, c’est avec un talent fou qu’elle réussi cette performance. Charismatique et artiste accomplie, rien ne résiste à la jeune femme. Elle est indéniablement faire pour évoluer sous les projecteurs. Entre la scène comique, ses talents d’actrice et ses dons pour la chanson, voilà qu’à présent elle ressemble aux mannequins dans les magazines.

Camille Lellouche apparaît absolument superbe. Cheveux longs et détachés, ils tombent le long de son corps et cachent son torse. Et heureusement car autrement, elle offrait un spectacle que la censure d’Instagram aurait prohibé. Elle ne porte donc qu’un pantalon, taille haute et de multiples bijoux. Des bijoux clinquants et épais, autour du cou et sur ses bras sont presque les seuls détails qui habillent la chanteuse. De la fumée épaisse s’échappe de sa bouche et sa main gauche est remontée sur ses hanches. Le tout donne à Camille Lellouche un air décontracté et confiant qui vient appuyé le titre de son nouveau single, Je remercie mon ex.

Une nouveauté qui fait déjà parler d’elle à travers tout Internet

L’idée est de célébrer les ruptures plutôt que de les pleurer faisait savoir son label. Belem Music est fier de compter Camille Lellouche parmi ses artistes. La jeune femme avait déjà rencontré un franc succès pour son duo avec Grand Corps Malade, Je t’aime. Tant et si bien qu’elle se retrouve nommée aux NRJ Music Awards de cette année, dans la catégorie “Collaboration francophone”. Les fans peuvent d’ores et déjà voter pour leurs artistes favoris, dans les différentes catégories.

En tout cas, les fans de Camille Lellouche sont impatients de la sortie de son nouveau single. Et ils ont également hâte de savoir en quoi la jeune femme remercie son ex. L’univers de l’artiste est si complet et complexe que cela promet de belles découvertes. Camille Lellouche prouve encore une fois qu’elle n’appartient pas à un seul des domaines de la scène. Conquérante, elle cumule des dons pour la chanson, l’humour et est une actrice hors pair. Rien ne semble pouvoir limiter les talents de la belle.