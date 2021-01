Camille “Les 12 coups de midi” éliminée du jeu, brise le silence et balance du lourd sur son ressenti

Camille a fait un véritable carton le 6 décembre dernier. La jeune femme avait réussi l’exploit de gagner la partie contre l’un des plus grands joueur de “Les 12 coups de midi”. Et depuis, elle enchaîne les parties et les victoires. La jeune femme fait preuve d’une grande réactivité et a réussi à éliminer chaque candidat qui s’est présenté pour prendre sa place.

Mais il semblerait que la partie soit terminée pour Camille ce 31 décembre dernier. La jeune femme a été face à un candidat plus grand qu’elle. Et après cette défaite, l’ancienne maîtresse de midi a émis ses premières impressions. Quelles est son ressenti après avoir été éliminée de la partie ? ON vous dévoile tous les détails.

Une belle victoire face à Léo !

Cela fait près d’un mois que Camille a réussi à battre Léo. L’étudiant en science politique a été éliminé alors qu’il en était à sa 98ème participation avec une cagnotte totale de 410 951 euros. Une victoire qui a laissé un petit goût amer étant donné les rumeurs qui ont suivi. Il faut dire que beaucoup de téléspectateurs ont cru que Léo avait fait exprès de se faire éliminer.

Mais Camille a rapidement réussi à se faire une place dans la compétition. Elle a d’ailleurs fait ses preuves dans le jeu en éliminant chaque candidat qui s’est présenté devant elle. Léo de son côté l’a beaucoup soutenu en déclarant que la nouvelle maîtresse de midi « est d’une grande intelligence ». La victoire de Camille a donc été sans équivoque !

Les 12 coups de midi, Camille éliminée par Emmanuel !

Ce 31 décembre dernier, Camille a donc entamé sa 28ème partie dans Les 12 coups de midi. Malheureusement, elle fait face à un candidat dont la rapidité et les connaissances semblent supérieures aux siennes. Ainsi lorsque la jeune femme donne la mauvaise réponse après une question sur « Burger quiz », elle donne sa chance à Emmanuel. Et ce dernier n’a pas hésité à la saisir !

En effet, le concurrent de Camille réussit à donner la bonne réponse face à la question « Quel cours d’eau coule dans la ville où Mark Twain a passé son enfance ? ». Un exploit qui crée l’effervescence sur le plateau de Jean-Luc Reichmann, tant sa victoire était inattendue. Les proches d’Emmanuel ont d’ailleurs été très enthousiastes par sa victoire !

« C’était très intense » !

Après cette partie inédite, Camille repart avec la « belle somme de 94 500 euros ». La jeune femme s’en va du plateau de Jean-Luc Reichmann ne s’attendait toutefois pas à se faire éliminer. Elle explique toutefois avoir été « bien fatiguée » après avoir enchaîné les tournages, d’où son manque de rapidité. Pour sa part, la partie « était très intense ».

Malgré tout, la jeune femme est très fière de son parcours. Celle qui ne pensait « pas aller aussi loin » repart d’ailleurs avec le sourire. Elle reconnait toutefois que jouer à « Les 12 coups de midi » est une véritable épreuve que ce soit sur le plan physique ou mentale. Espérons que le nouveau maître du jeu puisse rester plus longtemps !