Camille “Les 12 Coups de midi”: qui est vraiment cette candidate qui a éliminé Léo si facilement?

Ce dimanche 6 décembre, Léo a été éliminé des 12 coups de midi, au terme de 98 participations. Une défaite face à Camille, lors du “Coup fatal”. Mais qui est cette jeune femme qui a mis fin au parcours du jeune homme? LD People va vous en dire plus.

Qui est celle qui a éliminé Léo ?

Après 98 participations, Léo a du dire aurevoir à Jean-Luc Reichmann après sa défaite face à Camille lors du duel dans le “Coup Fatal“. Originaire de Gap, dans les Hautes-Alpes, et âgée de 27 ans, la jeune femme, que l’on retrouvera dès aujourd’hui, n’a pas encore pu réaliser ce qu’il venait de se passer : “Je n’y croyais pas du tout. J’ai même encore du mal à le réaliser. Cela faisait des mois qu’on suivait le parcours de Léo. C’est un objectif qui me semblait totalement inatteignable” commence-t-elle notamment par dire.

GALA VIDEO -Les 12 Coups de Midi : le champion Léo éliminé, Camille l’infirmière prend sa place ! https://t.co/URZHSuRUJ1 — fabien1120 (@fabien1120) December 6, 2020

Si l’infirmière ne pensait pas remporter le match face à Léo, elle ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, la jeune femme a notamment beaucoup révisé pour se donner les moyens d’aller plus loin dans l’aventure des “12 coups de midi” : “Dès que j’ai su que j’étais sélectionnée, j’ai acheté des livres, La culture générale pour les Nuls, L’Histoire de France pour les Nuls… J’ai cherché à travailler sur mes points faibles. Je vais continuer à le faire entre les tournages. Je lis beaucoup, je suis de près les actualités”.

12 coups de midi : Léo a-t-il fait exprès de perdre contre Camille ?

On le sait, Léo souhaitait partir des “12 coups de midi” à cause notamment de ses études. La question que tout le monde donc, c’est est-ce qu’il a fait exprès de perdre ? Et bien le jeune homme nous donne ses première explications : “J’ai vraiment perdu au “Coup fatal”. Si ça n’avait pas été le cas, je n’aurais pas pu continuer de toute façon. J’ai vraiment été éliminé à la régulière. Face à Camille, j’ai raté des questions auxquelles j’aurais pu répondre. Elle a bien répondu aux siennes, et a pris de l’avance tout de suite. Une avance qu’elle a conservée tout au long du match“.

Léo, éliminé des 12 Coups de midi, met les choses au clair : “Je n’ai pas fait exprès de perdre” https://t.co/1mUzEiAbmJ — MSN France (@MSNFrance) December 6, 2020

Léo explique ensuite quand il comptait dire stop au tournage de l’émission de TF1 : “Nous étions sur la dernière journée de tournage de la session. Et j’ai été éliminé à la quatrième émission. Il y en a cinq de tournées par jour. Je serai de retour demain pour récupérer le traditionnel chèque. Si je n’avais pas été éliminé, je comptais partir après avoir remporté mon dernier “Coup fatal“. En tout cas, la rédaction de LD People soutien le jeune homme dans ses études.