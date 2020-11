Candice et Jérémy (Koh-Lanta) fous amoureux, Mariage et bébé en vue, révélations exceptionnelles

Cela fait 4 ans qu’ils se sont rencontrés. Et depuis, c’est toujours l’amour fou ! En effet, Candice et Jérémy ont vécu un véritable coup de foudre lors de leur participation à Koh-Lanta, l’Île au trésor. Depuis 2016, les deux aventuriers sont de toute évidence devenus inséparables. Aujourd’hui, les deux tourtereaux ont de nombreux projets d’avenir. Lors d’une session de questions-réponses avec sa communauté, Candice explique comment ils voient leur futur.



Candice et Jérémy : quand l’amour naît sur Koh-Lanta !



Très discrets au début de leur relation



Il aura fallu du temps avant que Candice et Jérémy affichent leur amour au grand jour. Durant de longs mois, ils n’ont jamais ni confirmé ni démenti être en couple. En effet, les deux candidats de Koh-Lanta préfèrent laisser planer le doute. Finalement, en 2018, ils laissent éclater leur bonheur au grand jour. Et pour ce faire, ils choisissent leur compte Instagram pour dévoiler leur relation à leurs fans. Devenus rapidement de vraies stars, les deux amoureux veulent protéger leur amour. Quelques années plus tard, leurs dernières déclarations ne font plus aucun mystère sur leur attachement mutuel. De plus, ils arrivent aujourd’hui à se projeter dans l’avenir. Et de toute évidence, le couple parait fait pour durer.

Lors d’une session de questions-réponses avec les followers, Candice revient sur sa rencontre avec Jérémy au cœur de l’aventure Koh-Lanta. De plus, tous les sujets sont évoqués. Certains internautes n’hésitent pas à interroger l’aventurière sur son envie d’avoir des enfants. Alors que d’autres aimeraient savoir si Jérémy a déjà demandé Candice en mariage. Sans éviter aucune question, la jolie blonde répond à toutes les interrogations de ses fans. Et pour faire ses nouvelles déclarations, ce mercredi 25 novembre 2020, elle a choisi son compte Instagram.

Des ambitions bien précises

Dans un live, l’ancienne candidate de Koh-Lanta répond à ses plus de 160 000 followers. Et lorsque on évoque son futur, la réponse est claire pour Candice. ” Je me vois dans une maison remplie de bonheur avec Jérémy (et nos enfants). Je me vois continuer à voyager au maximum (…) “. Car la jeune femme aime découvrir le monde. D’ailleurs, elle a l’ambition de pouvoir un jour parcourir la planète avec ses enfants. Grâce à ses futurs voyages, elle a l’espoir de montrer la beauté de la terre et surtout des gens qui la peuplent.

Mais toute cette vie, Candice ne peut l’imaginer sans l’homme de sa vie. Car depuis leur coup de foudre, Candice et Jérémy vivent une relation très fusionnelle. Pour l’ancienne candidate de Koh-Lanta, il reste néanmoins une échéance importante. D’ailleurs, un internaute évoque rapidement le sujet. À quand l’officialisation d’un mariage ? Mais au vu de la réponse de Candice, cela dépend de Jérémy. ” Pour le mariage… J’attends ma demande “. Visiblement un peu émue par cette question, Candice ajoute une émoticône en forme de singe qui se cache les yeux. Pour Candice, la vie semble donc douce et heureuse. Et l’éventualité de se marier avec Jeremy paraît d’ailleurs la rendre très joyeuse. Voilà Jeremy prévenu. Le jeune homme sait maintenant ce qu’il lui reste à faire.

Une fois de plus Koh-Lanta aura des conséquences inédites sur la vie des candidats. Alors tout comme Candice, ses fans attendent avec impatience les photos de la cérémonie et la naissance des enfants !!!