Candice Pascal est comparée à Clara M à cause de sa tenue hyper légère

Candice Pascal travaille sur Danse avec les stars. Elle y est chorégraphe et danseuse et se fait connaître du grand public en 2011. Depuis, elle participe chaque année à Danse avec les stars et offre aux fans des performances superbes. Mais l’émission n’est pas la seule chose que Candice Pascal ait en commun avec Clara M. En effet, la comparaison de leur compte Instagram parle d’elle-même. Candice Pascal sait elle aussi parfaitement se mettre en valeur et jouer avec l’objectif de l’appareil photo. Anciennement actrice et mannequin, elle ne semble pas être de nature pudique ou timide. Les fans de Clara M peuvent aisément retrouver les mêmes atouts chez Candice.

Candice Pascal de Danse avec les stars fait tourner toutes les têtes

La jeune femme n’hésite en effet pas du tout à partager des photos d’elle dans lesquelles elle ne porte presque pas de vêtements. Candice Pascal, comme Clara M, sait jouer de ses atouts sur les réseaux sociaux. Avec un simple t-shirt et en sous-vêtements, Candice prenait la pose depuis son domicile. De quoi faire perdre la tête à ses fans qui la suivent dans Danse avec les stars. En effet, elle est tout de suite moins professionnelle sur Instagram que sur le plateau de télévision. Et ce n’est pas pour déplaire à tout le monde.

Lorsque Candice Pascal se dévoile sur les réseaux sociaux, les fans ont le loisir de comprendre que la danse est un exercice physique. Le corps de Candice est sculpté grâce à ses performances de danseuses. Elle peut remercier Danse avec les stars de lui permettre d’entretenir une condition physique irréprochable.

Voir cette publication sur Instagram Taste The Feeling! Ceci n’est pas une pub pour Coca 🥤😝 Une publication partagée par Candice Pascal (@candicepascal) le 5 Mars 2020 à 8 :53 PST

Voir cette publication sur Instagram Ça grignote quoi?! 🐭 Une publication partagée par Candice Pascal (@candicepascal) le 26 Mars 2020 à 8 :43 PDT

Les fans comparent Candice Pascal à Clara M

Si les photos de ce genre étaient très ponctuelles, elles deviennent courantes sur le profil Instagram de Candice Pascal. Avant le confinement, les tenues légères de la chorégraphe de Danse avec les stars étaient justifiées par la scène. Ces tenues étaient des costumes en somme, qui lui permettaient d’être à l’aise et élégante pour ses performances. Mais depuis le confinement, Candice partage de plus en plus de photos dans ce genre là. Les fans la comparent immédiatement à celle qui maîtrise ce style comme personne, Clara M. Une petite ressemblance physique n’est pas négligeable. Candice Pascal reçoit cette comparaison comme un compliment.

Voir cette publication sur Instagram Pillow Talk Une publication partagée par Candice Pascal (@candicepascal) le 15 Avril 2020 à 10 :18 PDT

Candice Pascal souhaitait visiblement profiter du confinement pour faire découvrir cette partie d’elle à ses fans. Une façon de les faire un peu plus entrer dans son intimité. Et donc de conserver le lien qui existe entre elle et les fans de Danse avec les stars. Si certains crient au scandale et la taxe de vulgaire, Candice ne se laisse pas démonter. Elle récidive avec des photos dans la même lignée. Car la majorité apprécie grandement ses publications. Mais ils sont également nombreux à souligner la ressemblance de Candice Pascal avec Clara M.

Les jeunes femmes ont des points communs indéniables

Clara M a elle aussi participé à Danse avec les stars. Et les deux jeunes femmes sont très belles et n’ont pas peur de se montrer plus que de raison. Réseaux sociaux ou pas, elles sont mannequins à leurs heures perdues et égayent le feed de leurs fans sur les réseaux sociaux. Les fans couvrent Candice et Clara M de compliments à chacune de leurs publications. En effet, les critiques sont une petite minorité. Et elle s’explique simplement du fait qu’on ne puisse pas faire plaisir à tout le monde. Susciter l’unanimité reste un fait rare même pour de belles femmes comme Clara M ou Candice Pascal.

Candice Pascal ne ressemble pas vraiment à ce que les fans ont pu découvrir d’elle dans Danse avec les stars. La danseuse et chorégraphe prend la pose dans des clichés osés. Elle affiche un regard provocateur et ses tenues sont plus petites les unes que les autres. Elle ne se montre pas non plus en lingerie comme pourrait le faire Clara M mais Candice pourrait très bien s’y mettre. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait la semaine dernière. Par contre, Candice Pascal s’expose dans des sous-vêtements sportifs plus que dans de la dentelle.

Voir cette publication sur Instagram @loungeunderwear 🕊 Une publication partagée par Candice Pascal (@candicepascal) le 10 Mai 2020 à 9 :41 PDT

Candice Pascal a encore du boulot pour égaler Clara M

Pour Candice Pascal, choisir de s’exposer ainsi sur les réseaux sociaux n’est pas pour entrer en compétition. Même si la chorégraphe de Danse avec les stars a la compétition dans la peau, elle fait ces photos pour le plaisir. Heureuse d’être comparée à Clara M, elle ne souhaite pas lui faire de la concurrence. Les deux jeunes femmes ont leurs univers bien à elles. Candice a donc simplement voulu se mettre en valeur sur Instagram. Mais certains se demandent, son passé de mannequin l’aurait-il rattraper ?

Voir cette publication sur Instagram @victor_bazin Une publication partagée par Candice Pascal (@candicepascal) le 14 Mai 2020 à 9 :15 PDT

Candice Pascal semble à l’aise avec l’idée de partager cette nouvelle facette d’elle avec ses fans. Loin de vouloir marcher sur les plates bandes de Clara M, Candice a en tour cas les atouts pour. Cependant, toujours chez Danse avec les stars, Candice doit aussi composer avec le public de l’émission. Le but n’est pas de choquer les fans. Et elle continuera à faire preuve de professionnalisme pour l’émission. Ceux qui sont curieux de découvrir davantage de ses photos devront se rendre sur sa page Instagram. La belle Candice Pascale est déterminée à faire rêver ses fans sur les réseaux sociaux. Et la levée des mesures de confinement n’y change rien pour le moment.