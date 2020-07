Capucine Anav: Alain-Fabien Delon remplacé par un millionaire, nouveau couple

Capucine Anav aurait mis fin à sa relation avec le fils d’Alain Delon, Alain-Fabien Delon. En couple depuis 2017, le magazine Public révèle cette information fracassante alors qu’il aperçoit Capucine Anav au bras d’un autre homme. En effet, elle aurait non seulement rompu avec Alain-Fabien Delon, elle l’aurait également remplacé rapidement. De plus, le nouveau petit-ami de Capucine Anav serait millionaire !

Capucine Anav est aperçue en train d’embrasser un inconnu

Capucine Anav est animatrice et chroniqueuse pour la télévision. Elle a notamment fait partie de l’équipe de Cyril Hanouna sur C8. Elle s’était faite connaître du grand public en participant à des émissions de télé-réalité. POur les fans d’Alain Delon, il la connaissait également comme étant la compagne de son fils depuis 2017. Mais cette histoire d’amour semble terminée à en croire les révélations de Public. En effet, la jeune comédienne de 29 ans aurait retrouvé l’amour auprès d’un dénommé Victor.

Pour le moment, pas d’annonces officielle de la rupture de Capucine Anav et de Alain-Fabien Delon. Mais d’après le magazine Public, cela ne saurai tarder. En effet, les journalistes ont pu apercevoir la jeune femme en charmante compagnie en train de se promener dans les bois de Boulogne. De plus, la promenade n’était pas celle de deux amis car les journalistes affirment qu’ils ont échangé des baisers. Victor serait donc le nouvel élu du cœur de Capucine Anav. Et ce serait aussi un très bon parti. Public va jusqu’à dire que le jeune homme est millionnaire. Travaillant dans la finance, il voyage partout dans le monde et le luxe l’accompagne où qu’il soit.

Une rupture qui va faire jaser

Nos confrères de chez Public affirment aussi avoir eu des doutes de la solidité du couple avant de constater qu’il n’était plus. En effet, plus de publications sur Instagram ou les autres réseaux sociaux d’Alain-Fabien Delon qui prouveraient qu’il est en couple. De plus, il n’aurait pas souhaité son anniversaire à Capucine Anav, qui est censée être sa dulcinée.

Sur le compte Instagram de Capucine Anav, pas non plus de déclarations concernant sa vie sentimentale. Mais des publications sont encore présentes dans lesquelles Alain-Fabien Delon et elle semblent plus amoureux que jamais.

Voir cette publication sur Instagram UNIS ❤️☀️❤️☀️ 🚤 @alainfabiendelon 💑 #2ansetdemi Une publication partagée par Capucine Anav (@capucineanavoff) le 13 Août 2019 à 4 :26 PDT

Une photo datant de l’été dernier pendant un séjour au bassin d’Arcahon. Les amoureux fêtait alors leurs deux ans et demi de relation. Reste aussi une deux photos qui montrent le couple en couverture du magazine Gala et une photo qui accompagne un article sur Alain-Fabien Delon.

Hormis ces preuves de leur relation, plus rien ne subsiste sur leurs comptes Instagram respectifs. Faut-il alors se douter que les amoureux ne sont plus ensemble ? C’est en tout cas ce que révèle Public.

Comment être certain de la rupture de ce couple ?

Mais nous devrons nous montrer prudents avec cette infirmation. En effet, Capucine Anav ou Alain-Fabien Delon n’ont pas encore rendue officielle leur rupture dans les médias. Ils ne sont bien sur pas contraints de le faire mais ils éviteront des polémiques lorsqu’ils seront aperçus avec d’autres personnes.

Par exemple, lorsque Public découvre la relation de Capucine Anav avec ce jeune Vitor, les journalistes auraient pu conclure à de l’adultère. Mais les allégations sur la vie privée des célébrités ne sont pas honnêtes. Ainsi, le magazine a su faire preuve d’intelligence et s’en tenir aux faits. La seule interprétation permise qui reste sensible et bienveillante, c’est d’imaginer que Capucine Anav et Alain-Fabien Delon aient rompu il y a quelques temps. Et depuis, la jeune femme aura retrouvé un très bon parti pour prendre la suite de sa vie sentimentale.

Voir cette publication sur Instagram Post confinement 👌🏼❤️ Une publication partagée par Capucine Anav (@capucineanavoff) le 17 Mai 2020 à 5 :12 PDT

Les fans sauront décoder les indices sur les réseaux sociaux

Les fans de Capucine Anav suivent avec attention les affections de la jeune femme. En effet, avant d’être n couple avec le fils d’Alain Delon, elle aurait également fréquenté d’autres hommes non moins connus. Notamment Kev Adams ou Nicolas Sarkozy.

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon seraient donc séparés. Mais depuis quand ? Le confinement aura-t-il eu un rôle dans cette séparation ? Est-ce le beau et riche Victor qui aura fait tourner la tête de la jeune femme ? Impossible de le savoir avec précision pour le moment. Espérons que les principaux intéressés vont donner des explications à leurs fans. En effet, ils étaient nombreux à penser que ce couple durerait toujours et à les trouver très bien assortis.

Si la rupture est réellement actée, Alain-Fabien Delon ne semble pas se laisser aller à la déprime. En effet, si Capucine Anav a peut-être retrouvé l’amour, son ex a retrouvé le chemin des tournages.

Le fils d’Alain Delon se plonge dans le métier de comédien avec passion et sa carrière sur les grands écrans ne fait que débuter. De plus, il n’aura aucun mal à retrouver lui aussi une partenaire de vie.