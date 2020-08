Capucine Anav dévoile son horrifiante expérience de rupture avec Alain-Fabien Delon

Alors que Capucine Anav est mise à l’honneur dans Closer, elle se confie sur sa rupture avec Alain-Fabien Delon, et sur une expérience traumatisante qu’elle a vécu ces derniers temps. Aujourd’hui en couple avec un autre homme, l’ancienne chroniqueuse de chez Cyril Hanouna avait décidé de se séparer du fils d’Alain Delon. Dans un autre article, dans les colonnes de gala, la jeune femme avait assuré que sa rupture avec le fils du célèbre acteur, s’était faite de façon naturelle. ” Au bout d’un moment, nos chemins se sont de plus en plus éloignés. C’est quelqu’un que je respecte énormément. On s’est séparé parce que nous n’aspirions plus au même mode de vie.

Je serai toujours là pour Alain-Fabien, trois ans ça ne s’oublie pas “. Ce serait la période d’enfermement due au confinement qui aurait eu raison de leur amour. Après avoir été testée positive au covid-19, Capucine Anav aurait préféré passer cette période en famille à Lyon. C’est pendant ce laps de temps qu’elle aurait réellement pris conscience qu’Alain-Fabian n’était pas l’homme qu’il lui fallait pour le restant de ses jours. ” J’ai envie de montrer que je suis une femme pleine d’ambition, pétillante heureuse, indépendante qui n’a besoin de personne pour avancer dans sa vie professionnelle “.

Aujourd’hui, la jeune femme aurait retrouvé l’amour auprès d’un dénommé Victor. Un jeune homme originaire de Lyon qui travaillerait dans la finance. Le magazine Public dans son magazine du 10 juillet publiait des photos du nouveau couple. Des clichés qui ne laissaient planer aucun doute sur leur relation, Victor serait un millionnaire très introduit dans la jet-set. Son compte Instagram est une bonne source pour découvrir que l’homme a un train de vie plutôt luxueux entre voyages à travers le monde et les mariages de stars, il voyage en hélicoptère près de Saint-Tropez avec le DJ star Bob Sinclar. Mais pour Capucine Anav, il est important de rester discrète sur cette nouvelle relation. ” J’ai quelqu’un dans ma vie, je suis très heureuse, très épanouie, mais je veux protéger notre relation au maximum. Mon copain n’a pas l’habitude d’être exposé, et ça me va très bien, j’ai appris de mes expériences passées et ma philosophie, c’est désormais : vivons heureux, vivons cachés “.

Une idylle immortalisée par un cliché dans le magazine People, sur lequel on peut voir Capucine Anav et son nouvel amoureux se balader au bois de Boulogne ou encore dans le 16e arrondissement de Paris. Des images qui confirment leur relation par un baiser pris sous l’objectif des photographes. La comédienne avouait également qu’elle était sur le point de prendre des vacances et de profiter un peu de la vie cet été : ” Je vais partir loin de Paris. J’ai besoin de me ressourcer. De retrouver mes copines, de prendre l’air, de m’amuser, de profiter à fond de mes vacances pour revenir encore plus fort à la rentrée “.

Mais avant de prendre ce repos, la jeune femme avait participé à la célèbre émission Fort Boyard sur France 2, et le samedi 25 juillet, la chaîne de la télévision publique proposait aux téléspectateurs l’épisode avec la jolie brune. Accompagnées d’Éric Antoine, de Jérémy Ferrari, de Gil Alma et de la ventriloque Le Cas Pucine, toutes ces stars tentaient de remporter un maximum de ” Boyards ” pour l’association Magie à l’hôpital. Même si Capucine Anav n’en n’était pas à sa première participation au célèbre jeu d’aventure, elle aura cette fois-ci connu la plus grosse frayeur de sa vie. ” J’éprouve une véritable soif d’aventure. J’ai besoin de me surpasser et de prouver que malgré mon petit gabarit, je suis capable de repousser mes limites. Méfiez-vous des apparences ! J’ai certes un petit corps, mais j’ai un mental d’acier “. Mais, visiblement, cette fois-ci, les choses ne se sont pas du tout passées, comme prévu. Capucine Anav a réellement perdu ses moyens dans Fort Boyard suite à une épreuve qui l’a visiblement traumatisée.

Alors qu’elle était invitée à répondre à une énigme posée par le Père Fouras, elle se trouvait dans une situation très compliquée. La jeune femme hurlait au vu des circonstances dans lesquelles elle se débattait. Blattes, mouches, et même serpents lui tombent sur la tête. Elle est véritablement en crise de panique et d’hystérie en suppliant qu’on la sorte de là. ” Oh mon Dieu, ils sont énormes ” criait-elle. Dans la panique, Capucine Anav se serait même arraché les cheveux en tentant d’enlever les insectes qui grouillaient sur sa tête. ” Mais je me suis arrachée les cheveux, regardez ! ” Ses coéquipiers se rendent bien compte de l’inconfort dans lequel elle était, et tentait de la soutenir comme ils le pouvaient. Une véritable crise de panique face à tous ces insectes et à ces serpents qui lui tournaient autour de la tête. Une expérience traumatisante pour celle qui venait tout juste de récupérer après la maladie.

Visiblement amaigrie suite au coronavirus, la jeune femme était apparue quelque peu diminuée. Et cette période, durant laquelle Capucine avait souffert des symptômes du covid-19, était en fait pour elle beaucoup plus impressionnante que ce qu’elle avait vécu sur Fort Boyard. ” Globalement, je l’ai très mal vécu et cette période m’a beaucoup choquée. Moi qui suis hyperactive et assoiffée de travail, j’avais envie de crever ! Je n’en pouvais plus ” expliquait-elle avant de rajouter ” J’ai attrapé le coronavirus, ce n’était pas violent. J’ai eu de la fièvre. J’ai perdu le goût, l’odorat et 3 kg. Devant les patients qui étaient en réanimation, j’ai vite relativisé ma situation. Je n’avais pas le droit de me plaindre “. Malgré cette période difficile, Capucine Anav semblait visiblement assez en forme pour quand même travailler. ” Sinon, j’ai passé des castings pour le cinéma et la télévision depuis mon lieu de confinement, et à ce jour, j’attends des réponses “. Aujourd’hui, c’est effectivement plus vers son métier d’actrice que Capucine Anav semble voir son futur professionnel. Et même si on lui rappelle souvent son rôle de chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna, en fait elle n’aura pas été présente très longtemps dans l’émission. Mais malgré cette année passée sur C8, les gens lui rappellent souvent cet épisode qui visiblement a été marquant pour un grand nombre de ses fans.

Âgée de 29 ans aujourd’hui, Capucine Anav continue son chemin professionnel depuis cette année 2012 où elle avait été découverte dans Secret Story sur TF1. Devenue depuis comédienne, animatrice, chroniqueuse, et même productrice, Capucine est une véritable touche-à-tout. Mais après cette dernière expérience dans Fort Boyard, il n’est pas certain qu’on la retrouve de si tôt, au côté du Père Fouras pour une nouvelle épreuve. Côté cœur, Capucine Anav semble parfaitement épanouie avec son nouvel amour et a définitivement tourné l’épisode ” Delon ” , même si elle avouait qu’elle sera toujours là pour lui.