Capucine Anav en a ras-le-bol ! Et elle le fait comprendre aux internautes, elle pousse un gros coup de gueule

Cette fois-ci, c’en est trop. Pour l’ancienne candidate de Secret Story, les internautes ont poussé le bouchon trop loin. Capucine Anav réplique.

Les téléspectateurs l’ont découverte dans l’émission Secret Story. Mais Capucine Anav a ensuite enchaîné de nombreuses émissions de télé jusqu’à devenir chroniqueuse. Aujourd’hui, la belle brune officie en tant qu’influenceuse. Avec son compte Instagram, elle peut se targuer de rassembler 1,3 million d’abonnés ! C’est donc plutôt une belle affaire pour elle !

View this post on Instagram A post shared by Capucine Anav (@capucineanavoff)

Seulement voilà, les réseaux sociaux ont aussi le revers de leur médaille. Les critiques des internautes se multiplient et deviennent notamment de plus en plus violentes et gratuites. Capucine Anav commence à en avoir marre. Jusqu’à présente, la jeune femme aimait partager son quotidien avec sa communauté.

Capucine Anav: Les haters : trop c’est trop !

Mais les haters qui s’acharnent sur elle commencent à lui peser sérieusement sur les épaules. Comme elle travaille en tant qu’influenceuse, Capucine Anav reçoit régulièrement des produits gratuitement dont elle peut faire ensuite la promotion sur son compte Instagram. Mais quand elle prend la parole, ce n’est pas forcément pour faire de la publicité. En l’occurrence, ce mardi 2 février, l’ex-compagne d’Alain-Fabien Delon a reçu sa PlayStation 5. Elle en a fait part à ses abonnés. Certains haters l’ont épinglé car ils pensaient qu’il s’agissait de publicité. Leurs réactions violentes l’ont profondément heurtées. Au sein de LDpeople, on la comprend.

“Ça commence à me saouler”

« Je n’ai pas l’habitude de me justifier mais là ça commence à me saouler parce que je suis en train de voir vos commentaires sous les stories de ma PlayStation. Arrêtez de voir des placements de produits de partout ! Alors oui en tant que personnalité on a des avantages, oui on fait des placements de produits sauf qu’en fait, quand c’est un placement de produit vous le voyez puisqu’il y a des codes promos et en général ce sont des marques qui reviennent régulièrement. », a-t-elle ainsi lâché.

Pour couper court aux critiques de ses détracteurs, Capucine Anav a même montré le ticket de caisse. « Faut juste arrêter de dire ‘t’as pas honte c’est gratuit’ (…) Tout n’est pas un placement de produit ! ». Espérons que le message soit entendu !

“Un frein dans la volonté de s’exposer tel que l’on est.”

Le lendemain, Capucine Anav a fait une révélation à sa communauté sur son corps. « Il fallait que je vous dise…”, a-t-elle légendé à côté d’une photo d’elle allongée sur la place. “Pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant neuf ans, vous aurez remarqué qu’il est assez rare que je poste des photos de moi en maillot de bain 2 pièces. Du moins, des photos naturelles non retouchées. La raison est simple, et surtout personnelle : je me suis toujours trouvé trop maigre » Comme quoi, l’herbe est toujours plus verte ailleurs !

View this post on Instagram A post shared by Capucine Anav (@capucineanavoff)

Et de poursuivre : « Nous avons tous des complexes qui nous sont propres, et la haine sur les réseaux sociaux, que l’on soit une personnalité publique ou pas, est souvent un frein dans la volonté de s’exposer tel que l’on est. (…) Votre soutien infaillible depuis toutes ces années et les expériences de la vie m’ont aidé à prendre confiance en moi et à en parler aujourd’hui en postant cette photo ». Capucine Anav semble avoir pris ses distances avec ces haine sur les réseaux sociaux. Et c’est tant mieux pour elle !